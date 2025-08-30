Moravskoslezské vysokoškolské koleje většinou zdražily, i tak bývají už zadané

V řádech stokorun se letos zvýší náklady na bydlení studentům vysokých škol v Ostravě a v Opavě. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Slezská univerzita se totiž rozhodly zvednout ceny kolejného. Na loňských sazbách naopak zůstává kolejné na Ostravské univerzitě.

Koleje VŠB-TUO | foto: archív VŠB-TUO

Alternativou jsou i soukromé pronájmy, ty však nejsou tak časté jako třeba v Praze či v Brně.

„Cena ubytování se od září 2025 mírně navyšuje. Navýšení odpovídá průměrné roční míře inflace,“ informoval například Petr Ptašek z VŠB-TUO. Ceny za lůžko a noc se podle typu pokoje nově pohybují v základní sazbě od 115 do 240 korun, za měsíc tak studenti za bydlení zaplatí od tří a půl tisíce až po více než sedm tisíc korun.

Ostravská univerzita ceny s novým školním rokem ponechává stejné. „Naše studenty čeká náročnější období v souvislosti s výstavbou a rekonstrukcemi, jež mohou ovlivnit komfort ubytování. I přesto, že náklady na provoz kolejí rostou, rozhodli jsme se ceny ponechat na stávající úrovni, abychom studentům v tomto období co nejvíce vyšli vstříc,“ objasnil mluvčí Ostravské univerzity Tomáš Neščák.

Základní cena je zde 150 korun za noc, měsíční platby se pohybují od 3 400 korun na osobu v případě plně obsazeného třílůžkového pokoje až po 4 500 korun, když chce někdo obývat pokoj sám.

Zájem často převyšuje kapacitu

„Ceny za ubytování se zvyšují z důvodu zvyšování provozních nákladů a stoupnou v rozsahu 5 až 11 procent,“ uvedla za Slezskou univerzitu Petra Hušková, specialistka komunikace a marketingu.

Za lůžko ve sdíleném pokoji tak studenti zaplatí za měsíc 3 600 korun, v případě, že chce student pokoj čistě pro sebe, musí si měsíčně připravit 5 500 korun.

Poptávka po ubytování je tradičně velká. „Zájem o ubytování bývá každoročně vysoký, zejména u prvních ročníků a v období začátku semestru. Přesto se nám většinou daří uspokojit většinu žádostí,“ popsal Neščák.

„Začátkem září jsou koleje většinou již plně obsazeny, letos je situace podobná. Zájem tedy většinou převyšuje kapacitní možnosti,“ řekl za VŠB-TUO Ptašek.

Studentské bydlení na Slezské Ostravě bude modernější, město chce víc talentů

Obě ostravské školy přitom mají letos sníženou kapacitu kolejí, Ostravská univerzita kvůli výstavbě nových ubytovacích bloků, VŠB-TUO z důvodu uzavření části budovy C, kde probíhají stavební práce.

Ostravská univerzita by však v blízké budoucnosti nemusela převis poptávky tolik řešit. V červnu totiž začala výstavba dvou moderních ubytovacích bloků na Kolejích Jana Opletala, které současnou kapacitu zvýší na více než dvojnásobek. „Jejich dokončení je naplánováno na červen 2027,“ doplnil Neščák.

„Ubytovací kapacity v Opavě jsou již naplněny, takže oproti loňskému roku zde letos dochází k převisu poptávky. V Karviné jsou kapacity pro nový akademický rok plné ze 70 procent,“ informovala Petra Hušková.

Další možností je ubytování v soukromí, které je ovšem o něco dražší. „Máme třeba několik klientů, kteří nabízejí k pronájmu studentské pokojíčky, většinou je to ale tak, že se několik studentů nebo studentek domluví a pronajmou si společně byt,“ přiblížil Kamil Kůs z ostravské Kaktus Reality.

Komerčních pronájmů je méně než jinde

„Většinou mají zájem o to, aby měl každý vlastní pokoj, takže v případě pronájmu bytu 3+1 třemi osobami to vychází od pěti do sedmi tisíc korun na osobu za měsíc, podle toho, jak byt vypadá a jak je vybavený,“ uvedl Kůs.

„Většinou vychází sdílené bydlení okolo pěti šesti tisíc korun na osobu,“ sdělil Jan Kunz, regionální manažer pobočky realitní kanceláře Sting v Ostravě-Porubě.

V moravskoslezské metropoli jsou však podle jeho slov studentské pronájmy spíše menšinovou záležitostí. „Není toho tolik jako třeba v Praze nebo v Brně,“ podotkl Kůs. Zájem ze strany studentů je především o vybavené byty. „U těch pak bývá cena pronájmu o něco vyšší než u nezařízených bytů,“ dodal.

Moravskoslezské vysokoškolské koleje většinou zdražily, i tak bývají už zadané

