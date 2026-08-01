Nehoda se stala po 13:00. „Následkem dopravní nehody bylo těžké zranění řidiče osobního automobilu. Zraněni byli také další čtyři spolucestující, z nichž byly tři osoby nezletilé,“ uvedl mluvčí policie Jan Segsulka.
Řidiče museli hasiči z vozidla vyprostit. „Jedno z dětí se při příjezdu hasičů nacházelo mimo vozidlo, další dvě děti hasiči z vozidla vynesli v dětských autosedačkách. Spolujezdkyni pomohli z vozidla zdravotníci,“ řekl mluvčí hasičů Tomáš Čáp.
Zranění skončili v nemocnici
Mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že tři dívky školního věku a dospělá žena byly s lehčími poraněními zejména hrudníku a zad převezeny na úrazovou ambulanci do Fakultní nemocnice Ostrava.
„Devětatřicetiletý řidič, který dle našich informací během jízdy zkolaboval, zůstal po nehodě ve vozidle zaklíněný. Utrpěl poranění v oblasti hlavy, hrudníku, břicha a páteře. Záchranáři po jeho vyproštění provedli nutnou imobilizaci pomocí pánevního pásu a vakuové matrace, nitrožilně podali léky tlumící bolest i infuzní roztok a zahájili kyslíkovou terapii. Ve stabilizovaném stavu byl muž transportován na urgentní příjem téže nemocnice,“ řekl Humpl.