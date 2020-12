Doby, kdy na půdách ležely staré bicykly, jsou pryč, říká sběratel kol

Historií se Jaromír Polášek zabývá už desítky let, a to jak profesionálně, tak i v rámci svých koníčků. Kola začali spolu s manželkou Jiřinou sbírat před čtyřmi lety, do té doby se věnovali zejména autoveteránům. Za tu dobu se jim podařilo nashromáždit asi 70 bicyklů různého stáří.