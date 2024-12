Kojenecké ústavy končí. V kraji zůstává poslední z nich s osmi dětmi

Definitivní zrušení dětských domovů pro děti do tří let, kterým se někdy říká kojenecké ústavy, začne podle novely zákona o sociálních službách platit od 1. ledna následujícího roku.

„V umisťování dětí do tří let do pěstounské péče jsme u nás v kraji velmi úspěšní. Podařilo se nám snížit počet nejmenších dětí v ústavní péči na minimum,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký.

V regionu fungovaly donedávna jako kojenecké ústavy dvě dětská centra, ostravský Domeček a opavský Čtyřlístek. Nyní už zbývá jen prvně jmenované zařízení, které v současné době poskytuje péči osmi dětem v dané věkové kategorii. „Nutno ale uvést, že se jedná o děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou lůžkovou péči,“ informoval Kopecký.

„Tyto děti jsou v závažném zdravotním stavu, který jim neumožňuje, aby mohly pobývat se svou vlastní rodinou, nebo mohly být umístěny do náhradní rodinné péče,“ upřesnila ředitelka centra Domeček Jana Schikorová.

V centru tedy zůstanou i v novém roce, kdy se změní zákon. Prakticky dojde pouze ke změně druhu služby. „Máme zaregistrovanou dlouhodobou lůžkovou péči, což je zdravotnická služba pro děti, které potřebují stálý lékařský dohled a péči,“ osvětlila Schikorová.

Pěstounů je dostatek

Situace se podle jejích slov zlepšuje dlouhodobě. „Před dvaceti lety jsme měli sto dvacet lůžek, teď deset. Je vidět, že kraj se na to připravil dobře a že jsme na tom dobře, i co se týká ochoty lidí ujmout se pěstounské péče,“ podotkla.

Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí je Moravskoslezský kraj jedním ze tří v celé republice, kde už letos nebylo do ústavní péče svěřeno ani jedno dítě do tří let.

To se většině regionů nepovedlo. Například v počtem obyvatel srovnatelných krajích, jako jsou Středočeský a Jihomoravský, letos přijali devět a šest dětí.

Hlavní roli v tom hraje bohatá síť lidí, kteří mají zájem o osvojení dětí, případně o některý z druhů pěstounské péče.

„V kraji jsme v tomto ohledu velmi úspěšní. Z velké části je to tím, že se nám podařilo posílit pěstounství na přechodnou dobu. To je právě pro nejmenší děti ideální, než se pro ně najde náhradní rodina,“ popsal Stanislav Kopecký.

Průměrně se podle něj v regionu do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu podaří ročně umístit zhruba stovka dětí do tří let. „U nejmladšího věku je logicky snazší zajistit náhradní rodinnou péči než starším dětem, sourozeneckým skupinám nebo dětem s handicapem. Mnohdy se to daří téměř okamžitě,“ doplnil.

Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové je v kraji žadatelů o náhradní rodinnou péči dostatek. „Aktuálně máme okolo čtyřiceti pěstounů a šedesáti osvojitelů, kteří jsou připraveni přijmout dítě,“ uvedla.

Prioritou kraje je nadále podporovat rodiny, aby zvládaly péči o své děti s pomocí sociálních služeb, aby nebylo potřeba dětem hledat náhradní rodinu. V tomto pomáhají právě i zařízení, jakým je ostravské centrum Domeček.

„Nabízíme různé terénní odlehčovací služby, aby rodiny mohly o děti pečovat doma. A máme například i čtyři sociální lůžka, kam lze děti umístit dočasně, například pokud rodič už náročnou péči nezvládá a potřebuje si odpočinout, nebo je hospitalizován a nikdo jiný se nemůže o dítě postarat,“ řekla Jana Schikorová.