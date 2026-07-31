Zařízení, která efektivně spalují zemní plyn a vyrábí zároveň teplo i elektřinu, postaví v areálu OZO společnost Veolia. Zásobovat bude primárně tento podnik.
Očekávané přebytky tepla půjdou do sítě ve městě. Podle náměstka primátora Aleše Boháče je pro OZO důležité, že se ocitne mimo systém distribuční soustavy. „Jen poplatky za distribuci totiž tvoří skoro polovinu kupní částky energie,“ uvedl Boháč.
Podnik OZO v současnosti vydá za energie více než třicet milionů ročně. „Krok, který jsme udělali, znamená, že získáme v budoucnu energetickou soběstačnost. Věřím, že to bude výhodné pro podnik i samotné občany, kteří si musí za svoz a zpracování odpadů platit,“ řekl jednatel OZO Ostrava Karel Belda.
Méně vypouštěného oxidu uhličitého
Veolia zaplatí za dvě kogenerační jednotky pro OZO asi šedesát milionů korun. „Smlouvou garantujeme také příznivou cenu,“ prohlásil obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola.
Zdůraznil, že projekt pomůže rovněž životnímu prostředí. „Přechod od uhlí k zemnímu plynu v tomto případě znamená, že budeme ročně vypouštět asi o dva tisíce tun oxidu uhličitého ročně méně,“ podotkl Tobola. Kogenerační jednotky pro OZO chce Veolia spustit do provozu příští rok na podzim.
Dvě menší kogenerační jednotky instaluje OZO také v areálu skládky v Hrušově. Spalovat budou skládkový plyn, jehož využití omezuje únik metanu do atmosféry. Podnik tak kromě výroby energie přispěje ke snižování uhlíkové stopy.