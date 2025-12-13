Více spojů, terminálů, vlak Gorol i Osoblažka jinak. Od neděle platí nové jízdní řády

Darek Štalmach
  17:07
Dvě změny dopravce a další přímé vlaky z Ostravy až do Frenštátu pod Radhoštěm přinášejí nové jízdní řády, kterými se dopravci na většině území Moravskoslezského kraje budou řídit od neděle 14. prosince.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka

Úpravy zasáhnou železniční i autobusové linky, změny MHD v Ostravě nabudou platnosti až o tři dny později, a to kvůli dokončení tramvajové výluky přes Frýdlantské mosty.

Ve vlakové dopravě posílí hlavně linka S6 mezi Ostravou, Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm, kde bude v pracovních dnech jezdit pět nových přímých spojů mezi Ostravou a Frenštátem v každém směru.

„Cestujícím tak odpadne nutnost přestupovat ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zlepší se také návaznost Karviné na dálkové vlaky do Prahy,“ konstatovala Lucie Drahošová, vedoucí marketingu společnosti Koordinátor ODIS, která jízdní řády v kraji spravuje.

Vybrané spoje linky S4 spojující Petrovice u Karviné, Bohumín a Ostravu se Studénkou budou nově vedeny až na mošnovské letiště, což umožní přímé spojení s letištěm i průmyslovou zónou.

Spěšné vlaky Gorol

Na trati mezi Opavou a Krnovem přibudou nové spoje a linka S10 vedoucí z Opavy přes Krnov a Bruntál do Rýmařova, případně Moravského Berouna, se rozdělí na dvě části, aby lépe odpovídala rozdílným kapacitním požadavkům jednotlivých úseků.

O víkendech začnou jezdit nové spěšné vlaky Gorol, které propojí Ostravu a Havířov s turistickou oblastí Těšínského Slezska, konkrétně s Mosty u Jablunkova. Spoje v 6:53 a 17:38 však budou v provozu pouze od dubna do října, v zimní sezoně mohou turisté vyrazit z Ostravy v 8:54 se zpáteční jízdou v 15:37.

Téměř všechny regionální linky a spěšná linka R61 budou nově vybaveny palubními terminály, takže cestující mohou platit jízdné až po nástupu. V případě, že budou chtít platit až u průvodčího, musí počítat s manipulační přirážkou.

Osoblažku převezme místní společnost

S velkou změnou musí cestující počítat na takzvané Osoblažce, úzkokolejné železnici mezi Třemešnou a Osoblahou. Dlouhodobý dopravce České dráhy tam skončí a pravidelný provoz od neděle převezme obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkokolejná dráha.

Jde o výsledek dlouhodobých jednání kraje s obcemi, které trať vnímají jako součást regionální identity i turistického potenciálu.

„Na Osoblažské úzkorozchodné dráze nepotkáte průvodčího, vlaky přecházejí na samoobslužné odbavení bez nutnosti osobního odbavovacího personálu. Jízdní řády se nemění a cena jízdného zůstává stejná, ovšem hotovostní platba u strojvedoucího je dražší o 30 až 50 procent než bezkontaktní způsob,“ uvedl David Švrček, mluvčí Osoblažské úzkokolejné dráhy.

Více zastávek na znamení

Změny se dotknou i autobusové dopravy. Na Jablunkovsku kraj vysoutěžil nového dopravce Transdev Slezsko, který oblast obslouží 31 novými autobusy a dvěma minibusy. Důležitou změnou v této části regionu bude také plošné zavedení zastávek na znamení.

„Ty budou od prosince zavedeny prakticky v celé oblasti Třinecka a Jablunkovska, kromě významných autobusových nádraží a zastávek na území Třince,“ uvedla ke změnám Lenka Kawuloková z jablunkovské radnice.

V tarifu ODIS dochází jen k dílčím úpravám, za jízdné si tedy lidé v příštím roce příliš nepřiplatí.

„Doplňuje se cena roční jízdenky pro zónu Ostrava XXL v kategorii 65+ a v opavské zóně 30 bude tato věková skupina jezdit nově zdarma,“ vysvětlila Lucie Drahošová s tím, že papírové desetiminutové jízdenky v Ostravě budou nově nepřestupní. „Několik změn čeká i zónové členění, například lidé z Horní Lomné budou mít díky tomu levnější jízdné do Jablunkova.“

