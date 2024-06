Kočka, co připomíná plyšáka. Pacientům nemocnice pomáhá zvířecí terapie

„Když se řekne, že dnes za námi přijde Elis, všichni pacienti z oddělení už vědí, co to znamená. Zatím ji ale ještě neberu do nemocnice pravidelně, protože na nové prostředí si kočka zvyká postupně,“ popsala Veronika Štěpáníková, jež je sestrou oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Poprvé svou roční Elis kolegům a pacientům představila loni koncem roku. Huňatá kočka je zástupkyní plemene ragdoll, což v angličtině znamená hadrová. Když se uvolní, skutečně panenku či plyšáka připomíná. Má za sebou speciální výcvik a i díky své povaze je pro terapii ideální.

„Ragdollky jsou klidné, přátelské, společenské, přítulné a hravé. Někdy se říká, že ragdollka je převlečený pes, protože se snadno naučí aportovat. Když Elis hodíte balonek, tak ho přinese zpátky. Samozřejmě nosí i jiné hračky,“ popsala Štěpáníková.

27. dubna 2024

Kočičí terapie nabízí podpůrnou léčbu, rehabilitační techniky i aktivizační metody. Pro pacienty, kteří před hospitalizací měli doma kočku, kontakt s Elis funguje jako reminiscenční terapie založená na příjemných vzpomínkách.

Hlazení kočičí srsti také procvičuje jemnou motoriku, kontakt se zvířecím teplem odbourává pocity úzkosti a stresu. Lidem s omezenou hybností kočka na lůžku vyplňuje čas jako zábavná společnice.

Veronika Štěpáníková se rozhodla terapeutickou práci s kočkami na odborné úrovni studovat, protože má osobní zkušenost s jejich působením při kontaktu na člověka. Krnovská nemocnice felinoterapii nabízí jako jedna z prvních v zemi.

„Ve starověkém Egyptě lidé věřili, že kočky jsou božstvem a chrání lidi před zlem. Tuto skutečnost nedokážeme potvrdit, ale nahlas můžeme říci, že pacientům z DIOP přinášejí pozitivní náladu a zároveň klid,“ konstatoval ředitel nemocnice Ladislav Václavec, který zároveň ocenil, že sestry oddělení přicházejí s terapeutickými novinkami.

Podle vrchní sestry Olgy Kurečkové přináší kočka Elis dobrou náladu i zaměstnancům. „Těžko se ubránit dojetí, když vidíte, jak pacienti reagují na tu kočičí hravost a přítulnost,“ nastínila Kurečková.

29. ledna 2024