Knižní festival Ostrava bavil děti i dospělé. Podtitulem byla slušnost

„Úroveň je lepší a lepší, mám velkou radost z toho, kolik lidí zajímají knihy a spisovatelé. Nevynechal jsem ani jeden ročník,“ těšilo například Milana Kubového z Ostravy.
Jak uvedl ředitel festivalu Jan Šumbera, nepsaným podtitulem letošního ročníku se stala slušnost. „Nejsem sám, komu vadí, že ze společnosti se slušnost vytrácí. Přitom je nesmírně důležitá,“ vysvětlil šéf pořadatelského týmu.
Tváří festivalu se stala známá spisovatelka Alena Mornštajnová. Lákadlem však byli také třeba Nina Špitálniková, Bianca Bellová, Martin Groman i Kamila Hladká.
Návštěvníci využili autogramiády, poslouchali autorská čtení a zapojovali se do debat. Akce se zúčastnilo přes sedmdesát vystavovatelů, většinou nakladatelů.