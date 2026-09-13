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Kniha mapuje historii Raduně od středověké tvrze ke knížecímu sídlu

Dalibor Maňas
  6:54
Nová kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová

Nová kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nová kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová chce památku přiblížit i...
Kastelánka raduňského zámku Markéta Kouřilová na nové prohlídkové trase
Kastelánka zámku Markéta Kouřilová na nové prohlídkové trase
Kastelánka zámku v Raduni na Opavsku Markéta Kouřilová ukazuje, co všechno si s...
13 fotografií
Kastelánka státního zámku Raduň Markéta Kouřilová spolu s týmem odborníků z Národního památkového ústavu a Slezské univerzity v Opavě připravila novou publikaci V lesku knížecí koruny. Kniha mapuje stavební i kulturní proměny raduňského zámku od 14. do 20. století, na němž se výrazně podepsal rod Blücherů spřízněný s vítězem od Waterloo.

Výsledek mnohaletého výzkumu, nabízející detailní pohled na vývoj památky i osudy jejích obyvatel, vznikl v rámci programu NAKI III a zájemci si jej mohou zakoupit na e-shopu NPÚ.

Knihu V lesku knížecí koruny připravila editorka a kastelánka státního zámku Raduň Markéta Kouřilová. Publikace má podtitul „Stavební a kulturní dějiny raduňského šlechtického sídla“ a věnuje se stavebním proměnám zámku od 14. století do 20. století.

Vývoj raduňského sídla na základě archeologického, historického, uměnovědného a stavebněhistorického výzkumu sledovali odborníci z Národního památkového ústavu a Slezské univerzity v Opavě.

Nová kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová
Nová kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová chce památku přiblížit i polským návštěvníkům.
Kastelánka raduňského zámku Markéta Kouřilová na nové prohlídkové trase
Kastelánka zámku Markéta Kouřilová na nové prohlídkové trase
13 fotografií

„Na vzniku knihy se podílel tým odborníků, kteří spojili výsledky svého dlouholetého výzkumu. Díky této spolupráci se podařilo zachytit dějiny raduňského zámku z různých úhlů pohledu. Nejde přitom jen o příběh jedné stavby, ale především o příběh lidí, kteří ji po staletí obývali, utvářeli její podobu a svými osudy se zapsali do jejích dějin,“ říká Markéta Kouřilová, kastelánka zámku Raduň.

Vítězové od Waterloo

„V 19. století se na raduňský zámek přiženil rod Blücherů, tehdy jedno z nejznámějších šlechtických jmen v Evropě. Jejich předkem byl pruský maršál Gebhard Leberecht Blücher, jeden z vítězů bitvy u Waterloo,“ naznačila kastelánka.

Povědomí o tomto rodu už není příliš rozšířené, ovšem jeho příslušníci významně ovlivnili podobu Raduně.

„Kniha ukazuje, že zámek nebyl izolovaným sídlem na mapě Slezska, ale součástí širší evropské rezidenční sítě, v níž se život jeho majitelů odehrával mezi Raduní, pruskými statky i dalšími rodovými sídly,“ dodává Kouřilová.

Ulovit lva a zbohatnout. Na zámku v Raduni oživili africké dobrodružství hraběte Blüchera

Autoři díla už uspořádali besedu, která se uskutečnila v červenci v Raduni. „Mimo jiné tam zaznělo, proč má zámek dvě tváře, jak jeho podobu ovlivnily ženy nebo co psal dobový tisk o třetím knížeti Blücherovi,“ přiblížila editorka publikace.

Podle receptů z kuchařské knihy šlechtičny Eleonory Lichnovské z první třetiny 19. století připravila na akci Irena Korbelářová ze Slezské univerzity v Opavě také ochutnávku dobového občerstvení.

V lesku knížecí koruny

Kolektiv autorů knihy tvoří Marek Kiecoň (NPÚ), Irena Korbelářová (Slezská univerzita v Opavě), Petr Kozák (Slezská univerzita v Opavě), Dalibor Prix (Slezská univerzita v Opavě), Romana Rosová (NPÚ) a Markéta Kouřilová.

Analyzuje vývoj raduňského sídla od středověké tvrze k renesančnímu zámku a dále jeho klasicistní a následně historizující přestavbu, které mu daly dnešní podobu. Rovněž představuje proměny funkčního rozvržení a využití raduňského sídla a jeho úlohu v rámci sídelní strategie jednotlivých majitelů a zasazuje stavební vývoj zámku do širších souvislostí, když sleduje také osudy, působení a motivy osobností (majitelů), které tyto přestavby iniciovaly, včetně kontextu s vývojem celého panství, respektive dalších majetků.

Prodejní cena publikace: 530 Kč. Knihu lze zakoupit na e-shopu NPÚ nebo na ostravském odborném pracovišti Národního památkového ústavu.

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Kniha mapuje historii Raduně od středověké tvrze ke knížecímu sídlu

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