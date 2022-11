Značkaři prošli lyžařské tratě. Na zimní sezonu jsme připraveni, říkají

„V Jeseníkách a Beskydech, kam naše teritorium sahá, máme na starost sto padesát pět kilometrů lyžařských tratí, které kontrolujeme každým rokem, a to vždy před samotnou sezonou,“ uvedl předseda krajské komise značení Stanislav Duchek.

Tyto lyžařské trasy patří pod správu Klubu českých turistů a značkaři je označují oranžovými pruhy, což znamená, že zimní značky se skládají ze tří pruhů stejně jako turistické. Dobrovolníci místo dvou okrajových bílých pruhů malují na sloupy či stromy oranžové.

Mimo takto značené cesty, které patří pod správu Klubu českých turistů, je na horách ještě spousta jiných lyžařských tras. Patří mezi ně například cesty označené pouze piktogramem lyžaře, který je umístěn v hrotu směrovky na jednotlivých rozcestnících.

„Trasy s postavičkou jsou jen doporučené a vedou běžkaře třeba v souběhu s pěší cestou tak, aby si lidé na lyžích a bez nich na horách nepřekáželi. O tyto trasy se ale nestaráme. Strojově si je upravují třeba majitelé horských chat, ke kterým vedou,“ vysvětlil jiný druh značení Duchek.

Stezky s piktogramem bývají často jen zpevněné lesní komunikace sloužící pro stahování dřeva či jiné lesní práce, které jsou při určité výšce sněhové pokrývky vhodné k lyžování. Kolik takových cest hory protíná a v jakém technickém stavu jsou, členové klubu turistů neevidují. „My pouze při objednávce směrovek, pokud se s námi uživatel domluví, necháváme zhotovit piktogram lyžaře do hrotu směrovky, aby byla grafika značení na horách stejná,“ upřesnil Stanislav Duchek.

Značení se kontroluje v tříletých cyklech

Vedle úseků pro milovníky běžek projde každoročně dvě stě dobrovolníků i stovky kilometrů tras pro pěší. Konkrétně v Beskydech a Jeseníkách jde o turisticky značené cesty v délce 3 282 kilometrů, z nichž plných 2 780 km je určeno pro pěší a 270 km cyklistům.

„Značení cesty kontrolujeme pravidelně, a to v tříletých cyklech. To znamená, že i letos jsme museli projít přes tisíc kilometrů značených tras, což je přibližně jedna třetina všech, které máme na starosti. Další třetinu začneme kontrolovat od Nového roku a poslední přijde na řadu v roce 2024. Poté celý tříletý cyklus zopakujeme,“ podotkl předseda.

Při kontrole nezáleží na barvě značek, takže každým rokem dochází ke kontrole cest značených červeně, ale i zeleně, modře a žlutě. Výjimkou jsou situace, kdy turisté značkaře upozorní, že na trase došlo k výjimečné situaci a označení chybí. V takovém případě vyrážejí dobrovolníci operativně a potřebnou údržbu zajistí mimo naplánovaný harmonogram.

Údržba horského značení se netýká jen malování podélných pruhů. „Staráme se také o ocelové a dřevěné rozcestníky, stříšky a rámy turistických vývěsních map. Prostě o vše, co slouží turistům na horách k orientaci. Tento typ značení kontrolujeme a udržujeme v pětiletých cyklech, kdy je vždy nově natřeme a opravíme,“ dodal Duchek. Dodal, že i v tomto případě jsou to opět značkaři, kdo vyráží do terénu k opravám zničených úseků.