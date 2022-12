Hledaného ostravského klokana možná někdo ukradl, prověřuje to policie

„Nedokážeme si vysvětlit, jak se dostal ven. Je málo pravděpodobné, že by přeskočil oplocení vysoké téměř dva metry,“ řekla Kalíšková.

Dodala, že při kontrole ve výběhu nenašli žádný otvor, kterým by zvíře mohlo utéct. Jako možnou variantu tak vidí i krádež. „Musel by to být někdo, kdo se u nás vyzná a areál zná. Zámky poškozeny nebyly,“ doplnila s tím, že klokan není nebezpečný a má rád kontakt s lidmi.

Mluvčí krajské policie Eva Michalíková řekla, že policie se případem zabývá. Po klokanovi pátrá a prověřuje i verzi, že šlo o krádež. „Prověřujeme všechny okolnosti,“ uvedla.

Sami zvíře nechytejte

Klokan Dobby ze svého výběhu zmizel pravděpodobně v neděli 27. listopadu odpoledne, či v noci na 28. listopadu.

„Při ranní kontrole zvířat bylo pracovníky zjištěno, že jeden z klokanů ve výběhu chybí. Při kontrole ohrady nebylo zjištěno žádné poškození, které by bylo způsobeno cizí osobou,“ řekla mluvčí policie.

Dodala, že klokan je zhruba šedesát centimetrů vysoký, starý dva roky, není agresivní. „Žádáme veřejnost, která by se s klokanem setkala, aby se sama nepokoušela ho odchytit. Volejte, prosím, na tísňovou linku 158,“ řekla Michalíková.