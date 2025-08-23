Nejvíc za deset let. Nákaz od klíšťat prudce přibylo, kvůli počasí i jejich množení

,
  6:07
Dvaapůlkrát více pacientů s klíšťovou encefalitidou a čtyřapůlnásobný nárůst počtu nakažených lymeskou boreliózou hlásí v porovnání s loňskem statistika moravskoslezských hygieniků. Nárůst trápí celé Česko, počty nemocných jsou vůbec nejvyšší za posledních deset let.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Od 1. ledna do 20. srpna evidujeme celkem 76 případů klíšťové encefalitidy. V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy bylo hlášeno celkem 31 případů, se jedná téměř o dvaapůlkrát vyšší nárůst,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla.

Co do počtu pacientů vede červenec, kdy lékaři nahlásili 26 případů. Prvních dvacet dní v srpnu znamenalo dalších 23 nakažených.

Klíšťata jsou už aktivní. Nákaz boreliózou i encefalitidou je v kraji více než loni

„Nejvyšší nemocnost klíšťovou encefalitidou je zaznamenána v okrese Bruntál, kde se jedná o 16,8 případů na 100 tisíc obyvatel, a Frýdek-Místek s 11,2 případy na 100 tisíc obyvatel,“ dodal Kotrla.

U nákaz lymeskou boreliózou je nárůst ještě vyšší. Za prvních téměř osm měsíců roku má kraj 462 nových případů. „V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy bylo hlášeno 103 případů, se jedná téměř o čtyřiapůlkrát vyšší nárůst,“ dodal mluvčí Kotrla.

14. března 2019

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejvyšší počet pacientů, konkrétně 248 nakažených, hygienici hlásí za srpen, tedy jeho prvních dvacet dní. Borelióza nejvíce trápí Novojičínsko s 59,3 případy na 100 tisíc obyvatel a Bruntálsko, kde je 51,6 případů na 100 tisíc obyvatel. Počet nakažených letos mimořádně vzrostl v celém Česku.

„Letos máme od ledna do konce července hlášeno už 372 případů klíšťové encefalitidy, což je rekordní číslo za posledních deset let. Stejný desetiletý rekord letos drží i případy lymeské boreliózy, kterých je už 3 057,“ nastínila celorepublikovou situaci mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

Známe místa, kde klíšťata neřádí. Dodržujte těchto pár jednoduchých rad

Moravskoslezský kraj je regionem s jedním z nejvyšších výskytů klíšťat i počtu nákaz jimi přenášených. Rizikovou oblastí je například Krnovsko, kde výzkumy prokázaly osmatřicetiprocentní promořenost klíšťat boreliózou.

A letošní sezona začala brzy. „Prvního pacienta s klíšťovou encefalitidou jsme měli v březnu, a to s velmi těžkým průběhem. Druhého v dubnu,“ uvedla mluvčí Slezské nemocnice Aneta Paroulková.

Život i zdraví může zachránit očkování

Ostravská fakultní nemocnice prvního nemocného s klíšťovou encefalitidou přijala v dubnu. V červenci pak dokonce pečovala o seniora, na kterého se přisálo klíště v Beskydech a jenž po dvaceti dnech boje o život zemřel. „Klíšťat měl za život několik. Myslel si, že očkování už pro něj není důležité,“ konstatovala primářka tamní Kliniky infekčního lékařství Lenka Petroušová.

Právě před klíšťovou encefalitidou se dá chránit očkováním. Samotná nemoc má dvoufázový průběh. První fáze připomíná lehkou chřipku a po týdnu až dvou bez příznaků přijdou kruté bolesti hlavy a vysoká horečka.

Nová aplikace přichází za pět minut dvanáct. Klíšťapka varuje před parazity

Boreliózu pacient pozná podle typického zarudnutí kůže v okolí kousnutí, mezi příznaky patří i neurologické potíže, bolesti kloubů a hlavy. Očkování neexistuje.

Nárůst zřejmě souvisí s počasím. „Mírná zima a absence delších mrazových období, brzký nástup jara a střídání dešťů a tepla v létě,“ popsal mluvčí hygieniků Kotrla.

Klíšťat zároveň přibývá. „V loňském roce jsme zaznamenali o pětasedmdesát procent více jedinců než v roce 2021,“ uvedl Zdeněk Vacek z České zemědělské univerzity, který se problematikou klíšťat zabývá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

Nejvíc za deset let. Nákaz od klíšťat prudce přibylo, kvůli počasí i jejich množení

Dvaapůlkrát více pacientů s klíšťovou encefalitidou a čtyřapůlnásobný nárůst počtu nakažených lymeskou boreliózou hlásí v porovnání s loňskem statistika moravskoslezských hygieniků. Nárůst trápí celé...

23. srpna 2025  6:07

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  18:32

Na silnici u zastávky ležely skleněné výplně. Vandal je ze vzteku vykopl

Čtyři skleněné výplně zastávky a právě projíždějící auto poškodil minulý pátek dopoledne třiačtyřicetiletý muž v Ostravě-Porubě. Ten ve vzteku před ostravskou fakultní nemocnicí kopal do zadní stěny...

22. srpna 2025  14:39

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

22. srpna 2025  11:13

Hráči Celje zdržovali a sudí jim na to skákal, čertil se ostravský Frydrych

Se spoluhráči si za celý zápas vypracovali minimum šancí a měli štěstí, že inkasovali pouze jednou. Přesto si ostravský kapitán Michal Frydrych neodpustil menší rýpnutí směrem k soupeři. „Nelíbilo se...

22. srpna 2025  10:30

Vyloupil zlatnictví, pak přespal na cizím balkoně. Lupiče tam vzbudila policie

V pondělí odpoledne v havířovském zlatnictví rozbil pult a sebral plata se šperky, v úterý nad ránem jej policisté zadrželi na balkoně cizího bytu ve třetím patře bytovky, kam vylezl, aby tam...

22. srpna 2025  9:15

Tři roky ve Finsku? Ani mi nepřijde, že bych byl pryč. Kovařčík o návratu do Třince

Do přípravných zápasů hokejových Ocelářů Třinec zatím Michal Kovařčík nezasáhl. Je po operaci kýly, a tak chyběl proti Frýdku-Místku (3:0) a také ve čtvrtek v Brně v duelu s Kometou (4:3). „Ale...

22. srpna 2025  7:03

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

Restaurátoři začali s obnovou ikonické skleněné kopule někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Prozatím pracují z provizorní malé konstrukce, začátkem příštího týdne však celý prostor pod kopulí...

21. srpna 2025  15:40

Němci neodvezou nelegální odpad z Jiříkova, jak slíbili. Chybí potřebné doklady

Odvoz německého odpadu nelegálně uloženého v soukromém areálu bývalé pily v Jiříkově na Bruntálsku se opozdí. Původně měl Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí,...

21. srpna 2025  13:46

Obětí požáru domu v Havířově byla žena, dočasně neobyvatelný je nyní celý vchod

Obětí středeční požáru bytového domu v centru Havířova byla žena. Informovali o tom nyní policisté, jejichž technici se pustili do ohledávání místa a zjišťování příčiny požáru. Obyvatelům domu...

21. srpna 2025  12:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Opravnu tramvají Ostrava nechtěla, nyní má Ekova miliardové zakázky

Zakázky za více než miliardu koruny nyní putují do ostravské společnosti Škoda Ekova, zaměřující se na opravy tramvají a dalších kolejových vozidel. Před pěti roky prodal ostravský magistrát Ekovu...

21. srpna 2025  12:11

Začne výkup pozemků pro rychlotrať do Ostravy, stát chce mít většinu za tři roky

Už brzy by měl stát začít vykupovat pozemky pro stavbu vysokorychlostní trati z Ostravy do Prosenic na Přerovsku. Zástupci Správy železnic už podepsali potřebnou smlouvu. Výkup zajistí konsorcium...

21. srpna 2025  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.