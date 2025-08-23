„Od 1. ledna do 20. srpna evidujeme celkem 76 případů klíšťové encefalitidy. V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy bylo hlášeno celkem 31 případů, se jedná téměř o dvaapůlkrát vyšší nárůst,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla.
Co do počtu pacientů vede červenec, kdy lékaři nahlásili 26 případů. Prvních dvacet dní v srpnu znamenalo dalších 23 nakažených.
|
Klíšťata jsou už aktivní. Nákaz boreliózou i encefalitidou je v kraji více než loni
„Nejvyšší nemocnost klíšťovou encefalitidou je zaznamenána v okrese Bruntál, kde se jedná o 16,8 případů na 100 tisíc obyvatel, a Frýdek-Místek s 11,2 případy na 100 tisíc obyvatel,“ dodal Kotrla.
U nákaz lymeskou boreliózou je nárůst ještě vyšší. Za prvních téměř osm měsíců roku má kraj 462 nových případů. „V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy bylo hlášeno 103 případů, se jedná téměř o čtyřiapůlkrát vyšší nárůst,“ dodal mluvčí Kotrla.
|
14. března 2019
RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Nejvyšší počet pacientů, konkrétně 248 nakažených, hygienici hlásí za srpen, tedy jeho prvních dvacet dní. Borelióza nejvíce trápí Novojičínsko s 59,3 případy na 100 tisíc obyvatel a Bruntálsko, kde je 51,6 případů na 100 tisíc obyvatel. Počet nakažených letos mimořádně vzrostl v celém Česku.
„Letos máme od ledna do konce července hlášeno už 372 případů klíšťové encefalitidy, což je rekordní číslo za posledních deset let. Stejný desetiletý rekord letos drží i případy lymeské boreliózy, kterých je už 3 057,“ nastínila celorepublikovou situaci mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
|
Známe místa, kde klíšťata neřádí. Dodržujte těchto pár jednoduchých rad
Moravskoslezský kraj je regionem s jedním z nejvyšších výskytů klíšťat i počtu nákaz jimi přenášených. Rizikovou oblastí je například Krnovsko, kde výzkumy prokázaly osmatřicetiprocentní promořenost klíšťat boreliózou.
A letošní sezona začala brzy. „Prvního pacienta s klíšťovou encefalitidou jsme měli v březnu, a to s velmi těžkým průběhem. Druhého v dubnu,“ uvedla mluvčí Slezské nemocnice Aneta Paroulková.
Život i zdraví může zachránit očkování
Ostravská fakultní nemocnice prvního nemocného s klíšťovou encefalitidou přijala v dubnu. V červenci pak dokonce pečovala o seniora, na kterého se přisálo klíště v Beskydech a jenž po dvaceti dnech boje o život zemřel. „Klíšťat měl za život několik. Myslel si, že očkování už pro něj není důležité,“ konstatovala primářka tamní Kliniky infekčního lékařství Lenka Petroušová.
Právě před klíšťovou encefalitidou se dá chránit očkováním. Samotná nemoc má dvoufázový průběh. První fáze připomíná lehkou chřipku a po týdnu až dvou bez příznaků přijdou kruté bolesti hlavy a vysoká horečka.
|
Nová aplikace přichází za pět minut dvanáct. Klíšťapka varuje před parazity
Boreliózu pacient pozná podle typického zarudnutí kůže v okolí kousnutí, mezi příznaky patří i neurologické potíže, bolesti kloubů a hlavy. Očkování neexistuje.
Nárůst zřejmě souvisí s počasím. „Mírná zima a absence delších mrazových období, brzký nástup jara a střídání dešťů a tepla v létě,“ popsal mluvčí hygieniků Kotrla.
Klíšťat zároveň přibývá. „V loňském roce jsme zaznamenali o pětasedmdesát procent více jedinců než v roce 2021,“ uvedl Zdeněk Vacek z České zemědělské univerzity, který se problematikou klíšťat zabývá.