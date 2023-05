Klíšťat je v kraji hodně, chránit se před nimi lidem pomáhá i nová aplikace

„Doporučujeme použití repelentu, nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohyb pouze po zpevněných cestách,“ upozornila biometeoroložka Lenka Hájková. Předcházet přisátí klíštěte lidem může pomoci také nová a volně dostupná aplikace Klíšťapka, která monitoruje aktivitu klíšťat v lesích na celém území Česka.

Vyvinuli ji vědci z České zemědělské univerzity (ČZU) ve spolupráci s Lesy ČR, Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou lesnickou společností a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti. Zakládá se na analýze více než 28 tisíc klíšťat odchycených v lesních porostech mimo města a zástavbu na území celého Česka v letech 2021 a 2022.

„Klíšťapka ukazuje informace o aktuální aktivitě klíšťat vycházející nejen z teploty vzduchu, ale i z dat o místních porostech. Klíšťata pracovníci z Lesnické a dřevařské fakulty ČZU sbírali v různých druzích lesa, v různé nadmořské výšce, z lesů i holin, a to ve všech krajích,“ řekla spoluřešitelka projektu Kateřina Kybicová ze SZÚ. „Předpověď je tak přesnější.“

Aplikace uživatelům rovněž přináší data o klíšťatech infikovaných patogenem způsobujícím borreliózu. „Vycházeli jsme z testování odchycených klíšťat v Národní referenční laboratoři (NRL) pro lymskou borreliózu SZÚ. Předpověď infikovanosti klíšťat se opět vztahuje na typ lesa i kraj,“ vysvětlila Kybicová.

Klíšťapka je na použití velmi jednoduchá a intuitivní. Aktuální informace o porostech v dané lokalitě zobrazuje pomocí mapy a barevné škály, které lidé znají z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. „Kvůli obrovskému množství dat prozatím Klíšťapka nezvládá zobrazit celé území Česka naráz. Je proto potřeba si místa načítat postupně,“ uvedl vedoucí vývojového týmu z Provozně ekonomické fakulty ČZU Jan Bartoška.

Klíšťata ve městech jsou nakažlivější

Klíšťapka lidem nabízí i informace o různých druzích klíšťat, prevenci, návod, jak postupovat v případě přisátí klíštětem, ale i to, jaké o těchto parazitech panují mýty. V současné době je ke stažení na Google Play pro uživatele operačního systému Android zdarma dostupná první verze aplikace.

U veřejnosti vzbudila velký zájem, v tuto chvíli již má přes patnáct tisíc stažení. „Na základě zpětné vazby uživatelů chceme Klíšťapku v následujících měsících obohatit o možnost vytváření zápisků o chycení klíštěte i mimo naši databázi porostů,“ konstatoval Bartoška. „Lidé si tak budou moci vytvořit záznam, kde klíště chytili, i kdyby se jednalo například o soukromý les. K tomu si mohou zaevidovat, jak vypadalo zakousnuté klíště a další dny i postižené místo na těle, zda se objevila skvrna a jak se měnila.“

Klíšťapka neobsahuje data o klíšťatech v parcích a městech. To by se do budoucna mělo změnit díky projektu Klíšťata ve městě, na němž pracuje SZÚ společně s Biologickým centrem Akademie věd a Technickou univerzitou v Ostravě.

„Klíšťata z městských parků jsou mnohem infikovanější než jejich populace v lesích. Zatímco v lesích na území Česka je infikované přibližně každé desáté klíště, v parcích to může být i každé čtvrté,“ přiblížila Kybicová. „V dalších letech budeme pracovat na rozšíření dat o další klíšťaty přenášené infekce.“