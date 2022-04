Klíšťata už jsou v Moravskoslezském kraji aktivnější, očekávají se nákazy

„Velké střídání teplot na začátku měsíce aktivitu klíšťat zpomalilo více, než je obvyklé. Nárůst na čtvrtý stupeň aktivity, tedy vysoký, očekáváme na většině území Moravskoslezského kraje už od čtvrtka,“ uvedla mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Monika Hrubalová.

Klíšťata nejčastěji přenášejí lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu a obě tyto nemoci mohou způsobit vážné zdravotní komplikace, nebo dokonce smrt.

„U klíšťové encefalitidy jsou největší ohniska nákazy z dlouhodobého hlediska na Bruntálsku a Opavsku,“ konstatoval mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Aleš Kotrla. Zvýšené nebezpečí nakažení lymskou boreliózou podle aktuálních dat Státního zdravotního ústavu hrozí v okolí Vrbna pod Pradědem.

Na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje už letos zaznamenali první případy obou těchto onemocnění. „V tuto chvíli evidujeme dva případy boreliózy a jeden encefalitidy. Minulý rok jsme v této době měli dvojnásobek nakažených. Celkově jsme v roce 2021 zaznamenali sto čtrnáct případů boreliózy a čtyřicet šest případů encefalitidy,“ zhodnotil Kotrla.

Klíšťové encefalitidě se přitom dá účinně předcházet očkováním. „Proočkovanost populace v Česku je stále velmi nízká. V současné době nedosahuje ani dvaceti procent, na rozdíl například od Rakouska, kde je to přes devadesát pět procent,“ řekl primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel.

Brzy přijde největší nápor nakažených

V opavské nemocnici zatím za letošní rok neevidují žádné nové pacienty s těmito onemocněními. Chronické případy z minulých let však lékaři řeší každý den.

„Očekáváme, že nakažení klíšťovou encefalitidou budou a ten největší nápor přijde brzy. Minulý rok byl na počet případů poměrně bohatý, a to byly výsledky zkreslené kvůli pandemii covidu-19,“ uvedl Kümpel.

Na očkování proti klíšťové encefalitidě mohou lidé docházet celoročně, nespadá však do povinných vakcinací a lidé do padesáti let si ho musí hradit sami.

Klíšťata mají ráda vlhkost

Odborníci uvádějí, že nejlepší je nechat se očkovat v chladnějších měsících nebo na jaře. Chráněný je člověk přibližně čtrnáct dní od druhé dávky. Na množství očkovaných lidí se podle nich podepsala i pandemie covidu, kdy se lidé chodili očkovat proti covidu a na klíšťovou encefalitidu zapomínali.

„Klíšťatům se nejvíce daří při teplotách mezi patnácti až dvaceti stupni a mají ráda vlhkost. Aktivní jsou proto hlavně po dešti a za sucha zalézají,“ upozornila Kateřina Kybicová ze Státního zdravotního ústavu. „Zvýšené opatrnosti by lidé měli dbát hlavně v okolí vody, v parcích a na místech, kde je neudržovaný travnatý porost. Nebezpečí kousnutí hrozí také v listnatých a smíšených lesích,“ radí.

Velký problém je rovněž nedostatečná ochrana lidí na procházkách. „Lidé se často chrání repelenty. Ty se ale většinou aplikují jen na oblečení a člověk tak nikdy nepokryje celé tělo,“ varoval Jan Erhart z Biologického centra Akademie věd. „Klíště si vždy najde místo, které není ošetřené. Je tak nejlepší zvolit oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi,“ doporučil. Zapomínat by ale podle něj lidé neměli ani na důkladné prohlídky těla po návratu z přírody.