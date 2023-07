Klíšťata stále útočí, rizikových ploch je po kůrovcové kalamitě více

Pětapadesát případů onemocnění lymskou boreliózou a sedmnáct klíšťovou encefalitidou, tolik pacientů nakažených klíštětem zatím zaznamenali odborníci v Moravskoslezském kraji za letošní rok. Přestože čísla hodnotí jako průměr až podprůměr, vše se může ještě změnit. Aktivita klíšťat zůstává na mnoha místech vysoká.

V letošní sezoně navíc výskyt tohoto parazita ovlivnilo také nebývale teplé počasí. „Nadprůměrné teploty způsobily posun výskytu klíšťat do vyšších nadmořských výšek, lze se s ním setkat i v horských oblastech, tedy Beskydech či Jeseníkách,“ okomentovala mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Monika Hrubalová.

V těchto dnech se pohybuje aktivita klíšťat na středním až vysokém stupni. Nejvíce jsou aktivní na Krnovsku a Opavsku. „Naopak nejméně v oblasti Třinecka a Jablunkovska,“ uvedla Hrubalová.

Roztočům nejvíce svědčí teplo a vlhko. Vyhovuje jim neupravený porost, vyšší tráva i listnaté křoví. „Množství takových rizikových ploch se v minulých letech na území kraje zvýšilo v souvislosti s odlesněním po kůrovcové kalamitě,“ upozornil mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Aleš Kotrla.

Mezi nejčastější onemocnění, která klíšťata přenáší, patří lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Obě tyto nemoci mohou způsobit vážné zdravotní komplikace a v některých případech dokonce i smrt. Ročně se jimi jen na území kraje nakazí i několik set lidí.

Pacientů s klíšťovou encefalitidou v tuto sezonu odborníci zaevidovali sedmnáct, šest z toho na Ostravsku. Ve srovnání se stejným obdobím v předchozích pěti letech jde o obvyklý počet.

„V květnu jsme měli jednoho pacienta, nyní je hospitalizován rovněž jeden muž s prokázanou klíšťovou encefalitidou. U dalších tří pacientů se zánětem mozkových blan čekáme na potvrzení etiologie z laboratoře,“ nastínil aktuální situaci primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel. „Zatím se u nás jedná o sezonu podprůměrnou, ale vše se může změnit.“

S následky tohoto onemocnění se podle lékařů nejčastěji potýkají neočkovaní pacienti. „S ohledem na to, že očkování proti klíšťové encefalitidě je u lidí nad padesát let od loňského roku hrazeno ze zdravotního pojištění, zájem o něj rozhodně vzrostl, a to zejména ve vyšší věkové skupině,“ poznamenal primář. „Z našeho pohledu je to žádoucí, protože počet pacientů s těžkým průběhem klíšťové encefalitidy s věkem narůstá.“

Očkovat se je podle něj možné kdykoliv během roku. „Již deset až čtrnáct dní po dvou dávkách vakcíny má člověk solidní hladinu ochranných protilátek, kterou si udrží podáním třetí dávky a po několika letech následným přeočkováním,“ vysvětlil Kümpel.

Lymskou boreliózou se letos nakazilo celkem pětapadesát lidí. Nejvíce, tedy devatenáct z nich, na Opavsku. „Dlouhodobě hrozí největší riziko nakažení v oblastech přírodních ohnisek na Bruntálsku, Krnovsku, Opavsku a Ostravsku. Nemocnost narůstá na Frýdecko-Místecku,“ přiblížil Kotrla.

Podle lékařů bývá pravidelně pacientů s boreliózou mnohem více a většinu z nich řeší ambulantně.

„Hospitalizováno bylo letos z důvodu léčby, ale třeba i jen z důvodu upřesnění diagnostiky, třicet pacientů,“ konstatoval Kümpel s tím, že očkovat se proti borelióze zatím není možné.

Účinnou ochranou proti nakažení klíštětem však může být i prevence. Hygienici proto doporučují v rizikových oblastech nosit oděv z hladké látky, po níž klíšťata špatně lezou, s dlouhými rukávy a nohavicemi. Vhodné je chránit se rovněž repelentem.

Stejně důležité jsou i důkladné prohlídky těla po návratu z přírody. „Nalezená klíšťata je nutné co nejrychleji odstranit a místo přisátí vydezinfikovat. Při odstraňování klíšťat zvířatům je dobré používat pinzetu či rukavice,“ doplnil Kotrla. V případě zvětšujícího se zarudnutí kůže po přisátí klíštěte je třeba ihned vyhledat lékaře.