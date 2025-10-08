Ostravská fakultní nemocnice hlásí rovněž dvojnásobek, jeden starší muž tam na klíšťovou encefalitidu dokonce zemřel.
„Nemocných přibývá, byť je k dispozici vakcína, která je od 50 let plně hrazena ze zdravotního pojištění,“ konstatovala primářka opavského infekčního oddělení Kateřina Šprochová Firleyová.
Zatímco letos už Opavští léčili jednačtyřicet lidí, loni to bylo dvacet a předloni jednatřicet nemocných.
Nemoci od klíšťat
„Šest případů, čtyři muži a dvě ženy, mělo velmi těžký průběh. Jeden pacient skončil na umělé plicní ventilaci v důsledku ochrnutí dýchacích svalů, musel pak být přeložen na lůžko chronické intenzivní péče. Další pacienti měli handicap v podobě ochrnutí končetin,“ popsala primářka letošní nejzávažnější případy.
Těžké následky
Dodala, že po ukončení léčby na infekčním oddělení se tito lidé museli znovu učit základní úkony, jako je posazování, sebeobslužnost, stoj i chůze.
„U jednoho muže se projevila epilepsie. Ze zkušenosti musím říci, že letošní případy byly zajímavé v tom, že komplikace nastaly až několik dní po přijetí do nemocnice, kdy se zprvu běžný infekt rozvinul ve významný neurologický deficit s nutností intenzivní péče,“ poznamenala lékařka.
Nárůst počtu nakažených potvrdil také Luděk Rožnovský, přednosta Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. „Na Klinice infekčního lékařství bylo letos hospitalizováno 38 pacientů s klíšťovou encefalitidou, což je přibližně dvojnásobek proti loňskému roku. Jeden starší muž zemřel.“
Havířovská nemocnice prozatím hospitalizovala dva pacienty, loni jednoho. Marketingová a PR manažerka nemocnice Silvie Skotnicová ale upozornila, že silný byl pro ně rok 2023 s osmi hospitalizovanými.
|
Severní Morava a Slezsko každopádně zažívají z hlediska počtu nakažených nemocemi přenášených klíšťaty mimořádný rok. Čísla jsou v součtu za celý kraj nejvyšší za posledních několik let.
Klíšťovou encefalitidou za prvních devět měsíců roku onemocnělo dva a půlkrát víc lidí než ve stejné době loni. „V období od 1. ledna do 30. září letošního roku bylo hlášeno onemocnění klíšťovou encefalitidou u 92 osob,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla a poznamenal, že loni hodnota za stejné období čítala 36 případů.
Vůbec nejhorším měsícem byl srpen, kdy v kraji klíšťovou encefalitidou onemocnělo 32 pacientů. V porovnání s loňským i předloňským srpnem, kdy se podle dat Státního zdravotního ústavu v kraji shodně objevilo devět nakažených, jde o velmi výrazný nárůst.
|
Nezvykle exponovaný byl i červenec s 26 případy – loni v červenci přitom klíšťovou encefalitidou onemocnělo 11 a předloni 8 lidí v kraji. V září už počet nakažených klesl na sedm, i to je ale násobně víc než loni, kdy šlo o tři pacienty.
„Nejvíce případů bylo vykázáno v okrese Frýdek-Místek,“ doplnil letošní statistiku mluvčí Kotrla. „Nadále apeluji na možnost očkování, které nás může ochránit od těžkého průběhu,“ dodala opavská primářka Šprochová Firleyová.
Ještě výrazněji láme rekordy lymeská borrelióza, meziroční nárůst je v kraji dokonce šestinásobný. „V období od 1. ledna do 30. září 2025 bylo hlášeno 769 osob. V roce 2024 bylo hlášeno 125 případů,“ nabídl srovnání Kotrla.
Nejvíce nakažených je z Novojičínska. Nejhorším měsícem byl srpen s 346 nemocnými. Loni v srpnu to bylo 28 a předloni 19 případů.