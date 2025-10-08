Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech

Žaneta Motlová
  16:40
O jednačtyřicet pacientů s klíšťovou encefalitidou už letos pečovali lékaři a sestry infekčního oddělení opavské Slezské nemocnice. Jde o dvojnásobek oproti loňsku. Šest hospitalizovaných lidí navíc letos čelilo velmi těžkému průběhu nemoci, ochrnuly jim dýchací svaly či končetiny
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ostravská fakultní nemocnice hlásí rovněž dvojnásobek, jeden starší muž tam na klíšťovou encefalitidu dokonce zemřel.

„Nemocných přibývá, byť je k dispozici vakcína, která je od 50 let plně hrazena ze zdravotního pojištění,“ konstatovala primářka opavského infekčního oddělení Kateřina Šprochová Firleyová.

Zatímco letos už Opavští léčili jednačtyřicet lidí, loni to bylo dvacet a předloni jednatřicet nemocných.

Nemoci od klíšťat

  • Klíšťová encefalitida má dvoufázový průběh.
  • První fáze připomíná lehkou chřipku – objeví se teplota, únava, bolesti svalů, kloubů a hlavy.
  • Po týdnu až dvou bez příznaků přijdou kruté bolesti hlavy a vysoká horečka, virus napadá centrální nervovou soustavu.
  • Proti encefalitidě se dá očkovat.
  • Borreliózu pacient pozná podle zarudnutí kůže v okolí kousnutí, nemusí se ale projevit vždy.
  • Mezi příznaky patří i neurologické potíže, bolesti kloubů a hlavy.
  • Vakcína není, léčí se antibiotiky.

„Šest případů, čtyři muži a dvě ženy, mělo velmi těžký průběh. Jeden pacient skončil na umělé plicní ventilaci v důsledku ochrnutí dýchacích svalů, musel pak být přeložen na lůžko chronické intenzivní péče. Další pacienti měli handicap v podobě ochrnutí končetin,“ popsala primářka letošní nejzávažnější případy.

Těžké následky

Dodala, že po ukončení léčby na infekčním oddělení se tito lidé museli znovu učit základní úkony, jako je posazování, sebeobslužnost, stoj i chůze.

„U jednoho muže se projevila epilepsie. Ze zkušenosti musím říci, že letošní případy byly zajímavé v tom, že komplikace nastaly až několik dní po přijetí do nemocnice, kdy se zprvu běžný infekt rozvinul ve významný neurologický deficit s nutností intenzivní péče,“ poznamenala lékařka.

Nárůst počtu nakažených potvrdil také Luděk Rožnovský, přednosta Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. „Na Klinice infekčního lékařství bylo letos hospitalizováno 38 pacientů s klíšťovou encefalitidou, což je přibližně dvojnásobek proti loňskému roku. Jeden starší muž zemřel.“

Havířovská nemocnice prozatím hospitalizovala dva pacienty, loni jednoho. Marketingová a PR manažerka nemocnice Silvie Skotnicová ale upozornila, že silný byl pro ně rok 2023 s osmi hospitalizovanými.

Po návratu z přírody věnujte čas kontrole těla. Tato skrytá místa klíšťata milují

Severní Morava a Slezsko každopádně zažívají z hlediska počtu nakažených nemocemi přenášených klíšťaty mimořádný rok. Čísla jsou v součtu za celý kraj nejvyšší za posledních několik let.

Klíšťovou encefalitidou za prvních devět měsíců roku onemocnělo dva a půlkrát víc lidí než ve stejné době loni. „V období od 1. ledna do 30. září letošního roku bylo hlášeno onemocnění klíšťovou encefalitidou u 92 osob,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla a poznamenal, že loni hodnota za stejné období čítala 36 případů.

Vůbec nejhorším měsícem byl srpen, kdy v kraji klíšťovou encefalitidou onemocnělo 32 pacientů. V porovnání s loňským i předloňským srpnem, kdy se podle dat Státního zdravotního ústavu v kraji shodně objevilo devět nakažených, jde o velmi výrazný nárůst.

Boj o život. V Česku přibývá nemocí od klíšťat, útočí už brzy na jaře i v zimě

Nezvykle exponovaný byl i červenec s 26 případy – loni v červenci přitom klíšťovou encefalitidou onemocnělo 11 a předloni 8 lidí v kraji. V září už počet nakažených klesl na sedm, i to je ale násobně víc než loni, kdy šlo o tři pacienty.

„Nejvíce případů bylo vykázáno v okrese Frýdek-Místek,“ doplnil letošní statistiku mluvčí Kotrla. „Nadále apeluji na možnost očkování, které nás může ochránit od těžkého průběhu,“ dodala opavská primářka Šprochová Firleyová.

Ještě výrazněji láme rekordy lymeská borrelióza, meziroční nárůst je v kraji dokonce šestinásobný. „V období od 1. ledna do 30. září 2025 bylo hlášeno 769 osob. V roce 2024 bylo hlášeno 125 případů,“ nabídl srovnání Kotrla.

Nejvíce nakažených je z Novojičínska. Nejhorším měsícem byl srpen s 346 nemocnými. Loni v srpnu to bylo 28 a předloni 19 případů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu

Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také...

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...

Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším...

Vlče se v Beskydech skutálelo do hluboké strže. Na záchranu zbývaly ochranářům hodiny

O vlčí mládě se starali ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Asi měsíc staré vlče zůstalo v horách samo a bartošovickým pracovníkům se mladou šelmu podařilo...

8. října 2025  13:23

Rány klackem i kopance. Dva kluci v Karviné brutálně zbili spícího bezdomovce

Jen si chránil hlavu a křičel o pomoc. Bezdomovce v Karviné brutálně napadli kluci ve věku 15 a 16 let, kopali do něj a mlátili ho klacky. Policisté nakonec útočníky vypátrali, jeden z nich skončil...

8. října 2025  9:16

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

7. října 2025  15:47

Nízká popularita ministra financí se projevila, musím se s tím vyrovnat, říká Stanjura

Vedle propadáku hnutí Stačilo! vedeného komunisty a slabým výsledkem SPD s Trikolórou, PRO a Svobodnými se nejznámějším příběhem neúspěchu ve víkendových volbách stalo vypadnutí ministra financí...

7. října 2025  13:34

Mladistvá dívka tajně porodila, dítě udusila a vyhodila. Dostala za to 2,5 roku

Olomoucký vrchní soud poslal na 2,5 roku do vězení dívku, která podle obžaloby tajně doma v pokoji ve Frýdku-Místku porodila, dítě udusila a hodila do kontejneru. Potvrdil tak letošní rozsudek...

7. října 2025  11:17

Můj vztah k Ostravě určil Pepa Streichl, svěřil se frontman folkových Žamboši

Na zahrádce klubu Barrák v Ostravě-Přívoze nedávno hrála folková formace Žamboši. Představili průřez ze své tvorby a duše kapely, zpěvák, textař Jan Žamboch u té příležitosti zavzpomínal na své...

7. října 2025  6:06

Opora v zákoně nám usnadní život, věří rodinné farmy ze severní Moravy

Součástí novely zákona o zemědělství, kterou v září podepsal prezident Petr Pavel, je i definice rodinného zemědělského hospodářství. Od nového roku se tak mohou zájemci evidovat a hlásit o získání...

6. října 2025  15:09

V Třinci uvedli do provozu opravenou vysokou pec, časem ji nahradí elektrická

Třinecké železárny už opět vyrábějí surově železo ve dvou vysokých pecích. Produkci omezila rekordně krátká odstávka pece číslo čtyři kvůli její rekonstrukci, která trvala jen 42 dní a přišla na 700...

6. října 2025  14:26

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

5. října 2025  21:59

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Karvinsko je baštou ANO. Získalo zde přes 50 procent hlasů

Karvinsko se ukázalo jako bašta hnutí ANO. Dostalo tu více než polovinu ze všech odevzdaných hlasů. V samotné Karviné sahalo dokonce po 60 procentech. Volební účast v okrese byla ale proti zbytku...

5. října 2025  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.