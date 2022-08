Nákaz od klíšťat navzdory počasí letos přibylo, běžně jsou i ve městech

Největší počet hlášení výskytu těchto infekcí odborníci přijali během uplynulých dvou měsíců.

„U klíšťové encefalitidy to je zatím pětadvacet případů, u boreliózy přes čtyřicet,“ okomentoval mluvčí krajské hygienické stanice Aleš Kotrla. Právě v letních měsících bývají klíšťata nejaktivnější. „Souvisí to s příjemnými letními teplotami, které jsou kombinovány se srážkami. Vlhkost a teploty kolem dvaceti až pětadvaceti stupňů jsou pro klíšťata optimální,“ konstatovala Štěpánka Čechová, mluvčí Státního zdravotního ústavu.

V tuto chvíli se však aktivita klíšťat oproti předchozím dnům snížila. „Momentálně je mírná a předpokládáme, že tento stav potrvá minimálně do konce týdne,“ přiblížil Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. „Klíšťatům toto léto celkově neprospívalo extrémní počasí. Během veder a sucha se tak jejich aktivita velice snížila.“

Nejvíce nákaz na Opavsku a Bruntálsku

Riziko nakažení infekcí v případě kousnutí klíštětem se může měnit podle jednotlivých lokalit. „ V průměru virus klíšťové encefalitidy přenáší jedno až tři procenta klíšťat,“ upřesnila Čechová. „U boreliózy je toto nebezpečí daleko vyšší, protože přenašečem je až dvacet procent klíšťat.“

V Moravskoslezském kraji jsou pravidelně největší ohniska výskytu encefalitidy na Opavsku a na Bruntálsku, přičemž ročně se počet nakažených pohybuje okolo třiceti až padesáti lidí. Průběh samotného onemocnění mívá obvykle dvě fáze.

„Nejprve nemoc několik dnů připomíná chřipku. Projevuje se zvýšenou teplotou, únavou, slabostí, bolestmi kloubů a svalů a bolestmi hlavy,“ popsala Čechová.

Poté následuje období klidu trvající zhruba týden. „Druhá fáze se projevuje postižením centrálního nervového systému. Nakažený může trpět světloplachostí, poruchou rovnováhy, spánku, koncentrace nebo obrnou,“ uvedla Čechová.

Kontrola i po procházce v parku

Boreliózou se v regionu každoročně nakazí okolo dvou až tří set lidí. Infekce je většinou rozpoznatelná podle typického zarudnutí kůže v okolí kousnutí. Odborníci ale varují, že se nemusí projevit vždy. Mezi příznaky patří neurologické potíže či bolesti kloubů a hlavy.

V případě kousnutí klíštětem je klíčové hlavně jeho včasné odstranění. Nebezpečí nákazy je tak menší. „Nedoporučujeme na klíště sahat holýma rukama. Pomocí pinzety či kleští ho lze odstranit kýváním ze strany na stranu,“ vysvětlila Čechová. „Místo kousnutí dezinfikujeme před i po odstranění klíštěte.“

Klíště je vhodné zabalit do papíru a spálit nebo spláchnout do záchodu. Důležitá je rovněž kontrola po návratu z výletu, a to i v případě návštěvy městských parků.

„V současné době se už klíšťata vyskytují prakticky všude. Ve městech je trendem nechávat narůst vyšší trávníky. Ty daleko lépe zadržují vlhkost, a stávají se tak pro tyto parazity vhodným prostředím,“ dodal Martin Možný.