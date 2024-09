Klimkovice zažívají dopravní kolaps. Po uzavření tunelu na D1 stojí kolony v centru

„Město Klimkovice opět prožívá náročný dopravní víkend s přetíženým centrem. Zatímco běžně městem projede za den zhruba do 6000 aut, tak při uzavření klimkovického tunelu je to bezmála desetinásobek. A to včetně kamionové dopravy,“ uvedla. Město i nejbližší okolí tak prožívá dopravní kolaps.

Aktuálně je tunel uzavřen po celý víkend pravděpodobně až do pondělního rána. Doprava je přetížená, u kruhového objezdu na hlavním tahu městem se tvoří kolony. Podle informací, které město obdrželo od Ředitelství silnic a dálnic, jsou částečné i celkové uzavírky tunelu naplánovány i v dalších týdnech.

„Aktuální uzavření klimkovického tunelu kvůli změně technického řešení zabezpečení náhradního zdroje energie pro tunel, které ani do budoucna nepřinese Klimkovicím nic dobrého, nepovažujeme v této chvíli za vhodný postup. Město se ještě vzpamatovává z následků povodně, a ob víkend tu máme pro změnu dopravní kolaps umocněný i tím, že některé okolní náhradní trasy jsou po povodních také uzavřeny,“ uvedl starosta Jaroslav Varga (Občané Klimkovic).