Těšínský festival Kino na hranici letos zahájí snímek Šarlatán

„Diváci našeho festivalu budou mít možnost zhlédnout režisérovy filmy a pobesedovat s hosty retrospektivy, s umělci, kteří byli s Andrzejem Żuławským spjati,“ uvedl Łukasz Maciejewski, polský programový ředitel Kina na hranici.



Svůj příjezd oznámili hudební skladatel Andrzej Korzyński, kameraman Andrzej J. Jaroszewicz a spisovatelka Aleksandra Szarłatová. Režisérův syn Xawery Żuławski představí svůj film Ptačí řeč, který natočil na základě otcova scénáře.

Andrzej Żuławski zemřel v roce 2016. Do dějin evropské kinematografie se zapsal jako originální a kontroverzní umělec. Zvláště ve své druhé vlasti, ve Francii, si vydobyl pozici kultovního tvůrce.

Kino na hranici zahájí 21. srpna projekce nejnovějšího snímku Agnieszky Hollandové pod názvem Šarlatán. Děj filmu se odehrává v komunistickém Československu.

„Dostali jsme možnost promítnout mistrovský kus, který se ideálně hodí k myšlence celé naší přehlídky, která spojuje to, co je české, s tím, co je polské a slovenské. Kino na hranici je otevřený a kosmopolitní festival a jedinou hranicí, kterou uznáváme, je hranice dobrého filmového vkusu,“ poznamenal Łukasz Maciejewski.

Součástí šestidenního festivalu bude také pestrý doprovodný program, zejména Literatura na hranici.

Pozvání přijali spisovatelé Karol Sidon a páter Tomasz Dostatni, Josef Formánek a Andrzej S. Jagodziński, Ivana Myšková a Vratislav Kadlec či Petra Hůlová a Krzysztof Varga.

Cyklus besed a autorských čtení doplní očekávaný polsko-český koncert kapel Krch-off Band a Pablopavo & Ludziki, jejichž frontmany jsou zpívající básníci J. H. Krchovský a Paweł Sołtys.