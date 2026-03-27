Technický unikát v Třinci. Kino Kosmos má střechu na lanech i zvuk jako v Hollywoodu

Po více než roce a půl se obyvatelé Třince dočkali. Legendární kino Kosmos, které je díky své unikátní lanové střeše technickou památkou světové úrovně, se ve čtvrtek slavnostně otevřelo. Cesta k modernímu kinosálu 21. století však nebyla jednoduchá – nečekané problémy se statikou ze 60. let prodloužily stavbu o půl roku a zvedly cenu na výsledných 124 milionů korun.
V Třinci na Frýdecko-Místecku po rekonstrukci otevřeli městské kino Kosmos. Modernizace, která byla největší investiční akcí města za poslední desetiletí, stála téměř 124 milionů korun. Součástí projektu byla také obnova atypické lanové střechy kina. (26. března 2026) | foto: Jan SmekalMAFRA

Původní zářijový termín otevření muselo město kvůli neočekávaným problémům posunout. Celkové náklady se nakonec vyšplhaly ze 77 na 124 milionů korun.

„Během realizace se objevily nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádaly rozšíření rozsahu prací a navýšení nákladů,“ uvedl mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.

Podle něho nebylo možné tyto komplikace předvídat ani při předrealizačních průzkumech.

„Projevily se až po odkrytí stávajících konstrukcí v průběhu demoličních a stavebních prací,“ dodal.

Past se skrytá v unikátní lanové střeše

Kino Kosmos začalo fungovat 25. února 1968 podle návrhu architektů Ladislava Bořuty a Aloise Daříčka. Střecha kinosálu, zavěšená na 78 ocelových lanech, je technickým unikátem odborníka Jozefa Poštulky.

Technické údaje

  • Celkové náklady: 123 960 243 korun
  • Doba výstavby: 545 dní (září 2024 – únor 2026)
  • Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.
  • Architektonický unikát: Lanová střecha na 78 ocelových lanech (J. Poštulka)
  • Kapacita a technologie: Kinosál ve tvaru sférického trojúhelníka, 4K RGB Laser projektor, zvuk Dolby Atmos (48 reproduktorů).

Právě tato konstrukce na principu zborceného hyperbolického paraboloidu potrápila stavaře nejvíce.

„Teprve v průběhu prací se ukázalo, že průchodky pro lana neměly jednotný průměr, jak se předpokládalo, ale jejich rozměry se lišily. To v kombinaci s nutností dodržet historickou geometrii výrazně zkomplikovalo proces přesného napínání lan,“ popsal technické detaily statik Jiří Pospíšil.

Najít projektanty, kteří by se do opravy atypické střechy vůbec pustili, bylo podle radnice zpočátku velmi obtížné.

S odvahou i pokorou

Město se nakonec rozhodlo neopravovat pouze havarijní střechu, ale pojmout rekonstrukci jako kompletní modernizaci.

„Přistoupili jsme k tomu s odvahou i pokorou. S odvahou k vizi, která kinu vrací původní tvář a připravuje ho na dalších padesát let, a s pokorou k dílu architektů, o kterém dobový tisk psal, že takové kino nemá ani Praha,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

Později a dráž. Rozsáhlá modernizace kina Kosmos v Třinci spěje ke konci

Zdůraznila, že největší investiční akci města posledního desetiletí financoval Třinec zcela z vlastního rozpočtu.

Modernizace se dotkla i technologií. Starý digitální projektor nahradil špičkový 4K RGB Laser. Dokonalý vizuální zážitek doplňuje prostorový zvukový systém Dolby Atmos se sítí 48 reproduktorů.

Kromě filmů má Kosmos sloužit i jako komunitní centrum pro výstavy, koncerty nebo dokonce svatební obřady.

Ve filmovém Kosmu. Jak vést malé kino v konkurenci multiplexů

„Vstupte s námi do nového Kosmu,“ přivítala první hosty ředitelka kina Regina Eichler během slavnostního podvečera, který vyvrcholil symbolickým přestřižením filmového pásu.

Otevření kina je zároveň dárkem k letošnímu 95. výročí povýšení Třince na město.

OBRAZEM: Beskydy pod sněhem. Do Česka se týden před Velikonocemi vrátila zima

Čtvrteční sněžení pocukrovalo i nižší polohy Beskyd. V okolí malenovického...

Do Beskyd se ve čtvrtek vrátila nefalšovaná zima. Zhruba od půlnoci 26. března v moravskoslezských horách vydatně sněží a podle meteorologů může v nejvyšších polohách napadnout až 30 centimetrů...

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

Beskydy pod sněhem, Lysá hora hlásí desítky centimetrů

Pohled do terénu v Beskydech, kde za posledních 24 hodin napadlo kolem 40...

Zatímco v nížinách prší, hory na východě Česka zažívají návrat tuhé zimy. Na Lysé hoře napadly za posledních 24 hodin další desítky centimetrů prachového sněhu. Podle údajů Českého...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Levharticím máme co vracet, nebojíme se toho. Ostravanky hraji o historický úspěch

Ostravská trenérka Iveta Rašková debatuje s rozhodčí Veronikou Vávrovou.

Nejvydařenější sezonu v historii klubu zažívají basketbalistky SBŠ Ostrava. Vyhrály už Český pohár i Středoevropskou ligu (CEWL) a poprvé okusily Eurocup. Nyní chtějí útočit na medaili v nejvyšší...

27. března 2026  12:49

Beskydy pod sněhem, Lysá hora hlásí desítky centimetrů

Pohled do terénu v Beskydech, kde za posledních 24 hodin napadlo kolem 40...

Zatímco v nížinách prší, hory na východě Česka zažívají návrat tuhé zimy. Na Lysé hoře napadly za posledních 24 hodin další desítky centimetrů prachového sněhu. Podle údajů Českého...

27. března 2026  11:19

Drama v Beskydech. Skialpinistu zradilo srdce, záchranu komplikoval hluboký sníh

Náročný transport v Beskydech. Záchranáři museli pro záchranu skialpinisty...

Náročný zásah mají za sebou záchranáři v Moravskoslezských Beskydech. Pětapadesátiletý skialpinista zkolaboval při namáhavém výstupu v terénu pod Lysou horou. O jeho život bojovali svědci události,...

27. března 2026  10:19

Maminky v Krnově sledují své novorozence přes tablet, díky kameře nad inkubátorem

Novorozenecké oddělení Moravskoslezské nemocnice Krnov nabízí maminkám možnost...

Sice mají k inkubátoru s jejich právě narozeným miminkem kdykoliv přístup, některé čerstvé maminky se však samy musí po porodu nejprve zotavit na lůžku. V krnovské nemocnici teď mohou své miminko...

27. března 2026  6:10

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu. Hledají podezřelého

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Policie pátrá po podezřelém muži v souvislosti se čtvrtečním nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, na které hasiči narazili při dohašování požáru. Policie na smrti ženy nevyloučila možný cizí...

26. března 2026  8:42,  aktualizováno  20:49

Díky AI léčíme pacienty s mrtvicí, u kterých to dříve nešlo, říká neurolog Václavík

Premium
Primář neurologického oddělení vítkovické nemocnice Daniel Václavík patří k...

Primář neurologického oddělení vítkovické nemocnice Daniel Václavík patří k uznávaným kapacitám svého oboru v Česku. Svědčí o tom i jeho letošní zařazení do prestižního žebříčku TOP 50 lékařů České...

26. března 2026

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

26. března 2026  9:34,  aktualizováno  16:59

Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) prolomil po dvou dnech své mlčení ohledně fotbalové korupční kauzy, v níž je obviněn, a prostřednictvím mluvčí magistrátu poslal médiím prohlášení. V něm uvedl,...

26. března 2026  15:18,  aktualizováno  15:58

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  15:46

Sázení ve fotbale musíme vymýtit, zní ze 4. ligy. Klub řeší, co s mladým brankářem

Nástup fotbalových týmů.

Ve spojitosti s nynější fotbalovou kauzou týkající se úplatkářství a ovlivňování zápasů, takzvaného match fixingu, se objevilo i divizní mužstvo TJ Břidličná. Neprávem. Je to sice nynější klub...

26. března 2026  15:04

Kritizovaný ředitel školy v Hnojníku končí, starostku chtěli na zastupitelstvu odvolat

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Pokusem o odvolání starostky Hnojníku Dagmar Malíkové z funkce vyvrcholil tento týden několik měsíců trvající spor o výběr ředitele tamní Masarykovy základní a mateřské školy. Starostka totiž loni...

26. března 2026  14:28

