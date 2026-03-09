Později a dráž. Rozsáhlá modernizace kina Kosmos v Třinci spěje ke konci

Darek Štalmach
  8:55
Modernizace třineckého kina Kosmos se blíží k závěru. Vyjde zhruba o čtvrtinu dráž, než se původně předpokládalo, a hotová bude později, než město plánovalo.

Vizualizace podoby modernizovaného kina Kosmos v Třinci (6. března 2026) | foto: Magistrát města Třince

Zatímco v prvotní smlouvě je, že stavební část zakázky bude stát 77,3 milionu korun bez DPH, po sérii dodatků město zaplatí 95,97 milionu korun bez DPH.

„Podle posledního zveřejněného dodatku zaplatí město Třinec za modernizaci kina Kosmos dalších 800 tisíc korun. Jedná se už o několikátý dodatek, kterým došlo ke zvýšení ceny, což představuje skok o 24 procent,“ konstatoval někdejší třinecký zastupitel Petr Brozda.

Ten si myslí, že za problémy by mohlo stát podcenění přípravy samotné stavby. „Za zvýšenou cenou stojí městem rozdělené zakázky na projektovou dokumentaci bez výběrového řízení, nepřesnosti, nesrovnalosti v počtech a specifikaci v zadávací dokumentaci a také dodatečné požadavky města,“ přiblížil Brozda své výhrady.

Magistrát potvrdil, že cena oproti původní smlouvě vzrostla o 18,65 milionu korun bez DPH, tedy asi o 24 procent. Odmítá ale, že by šlo o důsledek chybné přípravy.

„Během realizace byly identifikovány a objektivně doloženy nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádaly rozšíření původního rozsahu prací a navýšení finančních nákladů,“ uvedl mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.

Ve filmovém Kosmu. Jak vést malé kino v konkurenci multiplexů

Město tvrdí, že dodatky se týkaly především problémů, které se ukázaly až po odkrytí konstrukcí během stavby.

Šlo například o havarijní stav dešťové kanalizace, špatný stav části střešní konstrukce nad předsálím nebo poškozené podlahy, jejichž rozsah nebylo podle mluvčího magistrátu možné předem odhalit běžnými průzkumy.

Ne všechno navýšení souviselo jen s nepředvídatelným stavem budovy. Z vyčíslení města plyne, že nepředvídatelné vícepráce představují 13,44 milionu korun bez DPH, zatímco dalších 5,21 milionu korun bez DPH tvoří dodatečné požadavky objednatele a projektanta.

Otázku, zda se v průběhu prací ukázaly nedostatky v projektové nebo zadávací přípravě, však radnice odmítla. „O nedostatcích nevíme. Ve všech fázích jsme postupovali zodpovědně a pečlivě a s péčí řádného hospodáře,“ doplnil Stanislav Cieslar.

Otevření kina je nyní plánováno na 26. března, tedy přibližně o půl roku později, než se původně předpokládalo. Další zdražení ani další posun termínu už město nepředpokládá.

Kino Kosmos stojí v centru Třince a na konci března se otevře v modernizované podobě.

Kino Kosmos stojí v centru Třince a na konci března se otevře v modernizované podobě.

Olomoučtí to zabetonují a my budeme muset ten beton rozbít, předpovídá Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček (vlevo) sleduje souboj svého spoluhráče Marka...

Prohra s Karlovými Vary 1:2 na nájezdy v posledním kole základní části extraligy nezměnila nic na tom, že hokejoví Oceláři Třinec jdou do předkola play off z pátého místa. V něm se utkají s Olomoucí....

7. března 2026  14:46

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci....

Ostravská zoologická zahrada poprvé odchovává mangusty žíhané, s jejichž chovem začala před dvěma lety. Dvě samice přivedly na svět pět mláďat této promykovité šelmy, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

7. března 2026  10:04

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.