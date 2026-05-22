Blonďatý chlapec dovádí na koloběžce. Táta, kterého z doby jeho závodění zná celý svět pod přezdívkou Iceman, ladí motokáru s motorem 125 ccm. Za chvíli se mladší z Räikkönenů vydá na trať.
„Když bude kluk chtít a pořád ho to bude bavit, budu mu po závodnickém boku po celý život. Ale to je budoucnost, tu teď neřešíme,“ říká Kimi.
Za šest minut je na pořadu tréninkového dne další trénink kategorie MiniMax šampionátu Rotax Max Challenge – Central Europe, Robin parkuje koloběžku, zapne pestrý overal a nasadí ještě pestřejší helmu.
Jde na startovní rošt, sám. Táta chvíli po něm dotlačí motokáru. Pak se zapíská a smečka malých závodniček vystřelí do záhybů dráhy Steel Ring.
Dnešní formule 1? Na to se mě neptejte,
to nebudu komentovat.