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Stěhování varhan do ostravské katedrály začíná, první byly měchy a píšťaly

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Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle...

Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle skončilo a varhany se stěhují na kůr ostravské katedrály. Nástroj, který v minulosti zněl v pražském Paláci kultury i ostravské filharmonii, tak po 140 letech od vzniku chrámu zaplní jeho monumentální prostor. | foto: Varhany pro Ostravu, Aleš Repka

Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle...
Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle...
Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle...
Organolog Jiří Krátký v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Právě v tomto...
10 fotografií
Do ostravské katedrály Božského Spasitele začali varhanáři navážet první díly unikátního nástroje, který se v chrámu poprvé rozezní letos v listopadu. Monumentální varhany s bohatou historií, jež původně sloužily v pražském Paláci kultury a později v ostravské filharmonii, si vyžádaly dočasné uzavření katedrály pro turisty.

Odborníci začali navážet do ostravské katedrály Božského Spasitele části špičkového nástroje, který se tam na podzim rozezní poprvé.

„Jedná se o měchy, menší i větší píšťaly a vůbec veškerý materiál potřebný k instalaci varhan,“ uvedl mluvčí Diecéze ostravsko-opavské Ondřej Elbel.

Katedrála je kvůli tomu od pondělí uzavřená turistům. V omezené míře je chrám přístupný v čase ranní bohoslužby a o víkendech také v době večerní mše.

Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle skončilo a varhany se stěhují na kůr ostravské katedrály. Nástroj, který v minulosti zněl v pražském Paláci kultury i ostravské filharmonii, tak po 140 letech od vzniku chrámu zaplní jeho monumentální prostor.
Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle skončilo a varhany se stěhují na kůr ostravské katedrály. Nástroj, který v minulosti zněl v pražském Paláci kultury i ostravské filharmonii, tak po 140 letech od vzniku chrámu zaplní jeho monumentální prostor.
Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle skončilo a varhany se stěhují na kůr ostravské katedrály. Nástroj, který v minulosti zněl v pražském Paláci kultury i ostravské filharmonii, tak po 140 letech od vzniku chrámu zaplní jeho monumentální prostor.
Restaurování unikátního nástroje v dílně Dlabal-Mettler v Bílsku u Litovle skončilo a varhany se stěhují na kůr ostravské katedrály. Nástroj, který v minulosti zněl v pražském Paláci kultury i ostravské filharmonii, tak po 140 letech od vzniku chrámu zaplní jeho monumentální prostor.
10 fotografií

„Ve všední dny bude otevřená od 7.30. Večerní bohoslužby o prázdninách nejsou. O víkendu je katedrála přístupná v sobotu v 18.00 a v neděli v 7.30, 9.30 a 19.00,“ upozornil Elbel s tím, že tento režim platí od pondělí 13. července do pátku 31. července. „Běžný provoz se obnoví opět 3. srpna, kdy stavba varhan pokročí do další fáze.“

Výjimečný nástroj

Díky projektu Varhany pro Ostravu získá největší kostel Moravskoslezského kraje prvotřídní nástroj, na který čeká od svého vzniku před 140 lety.

Vznik varhan do Paláce kultury odůvodnila Internacionála, vzpomíná organolog

„Zasloužili se o to mnozí dárci z řad firem i jednotlivců. Výrazně přispěl také Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Veřejná sbírka na Varhany pro Ostravu je ovšem nadále otevřená – stále je potřeba najít zhruba dva miliony korun,“ poznamenal mluvčí.

„Stavba zbrusu nových varhan pro ostravskou katedrálu by vyšla zhruba čtyřikrát dráž než adaptace nástroje, který farnost Moravská Ostrava pořídila od Janáčkovy filharmonie,“ řekl.

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Jedná se o nástroj výjimečný velikostí i kvalitou, který na začátku osmdesátých let vytvořili krnovští varhanáři pro pražský Palác kultury. Měl především dodat majestátnosti komunistickým sjezdům.

„Tvůrci reprezentativního nástroje nebyli při jeho stavbě omezeni prostorově ani finančně. Stát dokonce uvolnil devizové rezervy, takže se hodně věcí mohlo nakoupit na Západě,“ líčil organolog biskupství Jiří Krátký.

Janáčkova filharmonie je koupila a pak prodala

Po roce 1989, kdy varhany v pražském paláci nebyly potřebné, je koupila Janáčkova filharmonie Ostrava a upravila pro menší prostory Domu kultury města Ostravy.

V souvislosti s rekonstrukcí kulturního domu a stavbou nového koncertního sálu, jehož součástí jsou rovněž nové varhany, filharmonie nabídla nástroj k prodeji.

Zájem projevilo biskupství ostravsko-opavské, které rozhodlo pořídit jej pro katedrálu. Tamní varhany byly malé a nevyhovující. O náročnou přestavbu varhan se postarala varhanářská dílna z Bílska u Litovle v Olomouckém kraji.

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Stěhování varhan do ostravské katedrály začíná, první byly měchy a píšťaly

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