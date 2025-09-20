Na Ostravské univerzitě vznikla nová katedra umělé inteligence, propojí medicínu s AI

Katedra umělé inteligence vznikla na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. V České republice je první svého druhu. Propojí praktickou medicínu se špičkovými technologiemi a studenti si tam vyzkoušejí, co umí AI v neurologii, rehabilitaci či chirurgii, i 3D tisk anatomických modelů.
„Hlavní úlohou katedry je propojení špičkových technologií s praktickou medicínou. Zaměřit se chce na vývoj a implementaci inovativních technologických řešení pro klinickou praxi, digitalizaci zdravotnických procesů a na výzkum v oblasti neurotechnologie a rehabilitace s využitím virtuální reality a Brain-Computer Interface systémů, tedy technologie, která umožňuje přímou komunikaci mezi mozkem a například počítačem, invalidním vozíkem nebo robotickou protézou,“ sdělila mluvčí Lékařské fakulty Hana Hanke.

Novou Katedru umělé inteligence, digitalizace a inovativních technologií povede proděkan pro vědu a výzkum lékařské fakulty Ondřej Volný. „Naším cílem není jen teoretický výzkum, ale především praktická aplikace. Katedra vznikla sloučením dvou specializovaných center zdravotnického výzkumu,“ vysvětlil Volný.

Umělá inteligence proniká do medicíny, zatím bez skalpelu. Spíš jako manažer

Studenti se tam setkají s praktickými aplikacemi AI v neurologii, rehabilitaci či chirurgii a vyzkoušejí si práci se systémy pro rehabilitaci nebo 3D tisk anatomických modelů. Součástí výuky bude i testování Brain-Computer Interface zařízení.

„Díky úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava studenti během praktické výuky uvidí, jak se AI využívá v praxi. Od diagnostiky pomocí umělé inteligence až po roboticky asistované operace,“ dodal Volný.

Děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar zároveň připomněl letošní patnácté výročí existence ostravské lékařské fakulty. „Je naším cílem držet krok s moderními trendy, snažíme se však být v řadě oblastí i lídry inovací v medicíně. Reflektují to naše výzkumné aktivity a budeme se to co nejvíce snažit aplikovat i ve výuce budoucích lékařů i dalších zdravotnických oborů,“ uvedl Maďar.

