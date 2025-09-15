„Po nezbytném odzkoušení funkčnosti, drobných dodělávkách a úpravě okolí by kašna měla plný provoz zahájit 15. září,“ ohlásila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
V krnovské kašně dělníci našli staré zdi, opravu to pozdrží o půl roku
Neptunova kašna se nachází u takzvané Švédské zdi, dochované části krnovského opevnění, jehož název odkazuje na švédská vojska, která Krnov obléhala v 17. století. Kvůli problémům se zastaralou technologií ji město nechalo předloni opravit.
Za předpokládaných 2,5 milionu korun tam měla vzniknout nová vana, technologická šachta, rozvody vody a elektroinstalace. Archeologické nálezy pod dnem fontány ale vše změnily. Následovaly nové hydrogeologické průzkumy, úpravy projektové dokumentace i její posouzení stavebním úřadem a památkáři.
„Změny v projektové dokumentaci zahrnovaly nový návrh utrácení povrchových vod do podloží a odlišný návrh umístění technologie kašny,“ sdělil Pavel Švestka z oddělení komunálních služeb.
Socha boha moří s trojzubcem v rukou zatím čekala ve skladu, kde ji loni v září dostihla povodeň. Je těžká, takže ji voda jen nepatrně posunula a nepoškodila. Odborníci ji ale museli vyčistit a zakonzervovat.
Teď je celá rekonstrukce hotová. Nové celkové náklady se odhadují na pět milionů, přesně je ale Krnov bude znát v následujících dnech.
Neptunova kašna se nachází v centu Krnova.
