Po dvou letech je zpátky. Do krnovské kašny se vrátila ikonická socha Neptuna

  13:01
Do historické kašny v centru Krnova se po dvou letech vrátila ikonická socha Neptuna. Původně ji stavbaři v srpnu 2023 odstranili jen na dva měsíce kvůli opravě vodní technologie. Nález starého hradebního zdiva a studny v prostoru kašny však celý proces výrazně zdržel. A také prodražil.
Hotovo. Po dvou letech je krnovská Neptunova kašna opět kompletní. Opravy...

Hotovo. Po dvou letech je krnovská Neptunova kašna opět kompletní. Opravy zdržely nálezy archeologů. | foto: MÚ Krnov

„Po nezbytném odzkoušení funkčnosti, drobných dodělávkách a úpravě okolí by kašna měla plný provoz zahájit 15. září,“ ohlásila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

V krnovské kašně dělníci našli staré zdi, opravu to pozdrží o půl roku

Neptunova kašna se nachází u takzvané Švédské zdi, dochované části krnovského opevnění, jehož název odkazuje na švédská vojska, která Krnov obléhala v 17. století. Kvůli problémům se zastaralou technologií ji město nechalo předloni opravit.

Za předpokládaných 2,5 milionu korun tam měla vzniknout nová vana, technologická šachta, rozvody vody a elektroinstalace. Archeologické nálezy pod dnem fontány ale vše změnily. Následovaly nové hydrogeologické průzkumy, úpravy projektové dokumentace i její posouzení stavebním úřadem a památkáři.

„Změny v projektové dokumentaci zahrnovaly nový návrh utrácení povrchových vod do podloží a odlišný návrh umístění technologie kašny,“ sdělil Pavel Švestka z oddělení komunálních služeb.

Socha boha moří s trojzubcem v rukou zatím čekala ve skladu, kde ji loni v září dostihla povodeň. Je těžká, takže ji voda jen nepatrně posunula a nepoškodila. Odborníci ji ale museli vyčistit a zakonzervovat.

Teď je celá rekonstrukce hotová. Nové celkové náklady se odhadují na pět milionů, přesně je ale Krnov bude znát v následujících dnech.

Neptunova kašna se nachází v centu Krnova.

