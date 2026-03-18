Ruch v posledním dole na Karvinsku. Staví tam speciální hráze, pak šachtu zasypou

Darek Štalmach
  9:53
S pytli plněnými speciální směsí nyní místo uhlí manipulují v podzemí Dolu ČSM na Karvinsku horníci dříve těžební společnosti OKD. Po lednovém konci těžby tak připravují definitivní ukončení provozu šachty, kterému právě předchází stavba výbuchuvzdorných hrází.

„Za dobu existence Dolu ČSM zde vzniklo 1 100 kilometrů důlních chodeb, z čehož po ukončení těžby bylo funkčních už jen zhruba 52 kilometrů,“ přiblížil současné dění David Hájek, ředitel útlumu a současně závodní dolu.

„Tyto chodby uzavíráme výbuchuvzdornými hrázemi, kterých bude zapotřebí celkem 87. Nyní jich máme hotovo 57, zbylé hráze dostavíme do konce července,“ doplnil Hájek.

To v praxi znamená, že se jednotlivé chodby, které v podzemí zbyly, postupně oddělují od těžních jam, kterými bude OKD v budoucnu těžit důlní plyn.

Celý proces technické likvidace, který má být podle předpokladů dokončen na přelomu let 2028 a 2029, vyjde na 3,3 miliardy korun, OKD si na tyto náklady ještě v době těžby vytvořilo finanční rezervu.

Podzemí Dolu ČSM u Karviné ani po ukončení těžby černého uhlí zcela neutichlo. Nyní tam horníci z OKD z pytlů se speciální směsí staví výbuchuvzdorné hráze. (18. března 2026)
„Momentálně dochází k vyplňování prostoru pro přípravu stavby hráze. Spotřeba materiálu v průměru bývá okolo 26 tun, ale v tomhle případě je to jedna z těch větších hrází – počítáme zde až okolo sto tun materiálu,“ popisuje přímo v podzemí stavbu jedné z největších hrází, u náraziště na 4. patře, požární technik dolu ČSM Břetislav Hlavička.

Na vybudování aktuální hráze mají horníci podle projektu vyhrazen přesně jeden měsíc, přičemž tato konkrétní hráz má být hotová do konce března.

Celkově musí horníci v rámci celého dolu, tedy na lokalitách ČSM Jih i ČSM Sever, vybudovat 87 podobných bariér. „Technickou likvidací uzavřeme Důl ČSM trvale a bezpečně, aby nedocházelo k ohrožení lidí, majetku ani životního prostředí a abychom stabilizovali důlní prostory,“ vysvětlil důvod těchto kroků ředitel David Hájek.

Zatímco v letech 1968 až 2026 se z dolu ČSM vyvezlo přes 124 milionů tun černého uhlí, nyní začne proces opačný. V průběhu srpna a září bude zahájen zásyp obou výdušných jam, do kterých se nasype 180 tisíc tun kameniva.

„Výdušné jámy budou zlikvidovány nezpevněným zásypem, což znamená, že se jámy vyplní kamenivem a v povrchové části uzavře betonovou zátkou,“ upřesnil další postup při uzavírání šachty Petr Škorpík, náměstek důlně-technických služeb.

Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí

V červnu se definitivně zastaví hlavní ventilátory v lokalitě Jih, v září bude následovat i Sever.

Úvodní jámy však zcela nezaniknou. Budou sloužit jako plynové kolektory pro budoucí těžbu důlního plynu a jeho odsávání. Což bude sloužit jako jeden ze zdrojů příjmů OKD, navíc se těžbou plynu zabrání i jeho nežádoucímu úniku na povrch.

Horní části jam budou v úrovni nejvyššího patra uzavřeny betonovou jámovou zátkou, přičemž prostor nad ní se až po povrch vyplní cemento-popílkovou směsí. Plavení této směsi začne na konci letošního roku a potrvá až do konce roku 2027.

Ukončením těžby, která v regionu trvala téměř 250 let, se mění i zaměření samotné společnosti OKD. Ta má nyní 710 kmenových zaměstnanců a po ukončení provozu úpravny uhlí, ke kterému došlo koncem února, se hodlá věnovat mimo jiné i energetice a developmentu.

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

Ruch v posledním dole na Karvinsku. Staví tam speciální hráze, pak šachtu zasypou

Podzemí Dolu ČSM u Karviné ani po ukončení těžby černého uhlí zcela neutichlo....

S pytli plněnými speciální směsí nyní místo uhlí manipulují v podzemí Dolu ČSM na Karvinsku horníci dříve těžební společnosti OKD. Po lednovém konci těžby tak připravují definitivní ukončení provozu...

18. března 2026  9:53

Tah z Opavy do Bruntálu nově hlídají dva radary, řidiči tam nebrzdí

O víkendu byl do provozu uveden radar ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku....

Tisíce aut denně a jen menší část z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na hlavním tahu mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou...

18. března 2026  6:13

Na přechodu v Třinci srazil dítě a ujel. Policie hledá řidiče tmavého audi

Pohled na vyznačený přechod pro chodce u autobusové zastávky Oldřichovice – Na...

Dopravní policisté z Frýdku-Místku řeší nehodu, která se stala minulý čtvrtek v třinecké části Oldřichovice. Neznámý řidič tam na vyznačeném přechodu pro chodce srazil dítě. Ačkoliv bezprostředně po...

17. března 2026  14:31,  aktualizováno  16:26

Birklen končí v čele Povodí Odry. Doplatil na pomalou nápravu po záplavách

Nový generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen

Vedení státního podniku Povodí Odry opouští jeho generální ředitel Petr Birklen. Ve funkci končí po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem. Důvodem jsou přetrvávající stížnosti obcí na...

17. března 2026  16:25

Beats for Love přivezou do Ostravy Charlotte de Witte. Chystá se i zimní verze

Belgická DJka Charlotte de Witte.

Za necelé čtyři měsíce roztančí, již po dvanácté, areál ostravských Dolních Vítkovic festival Beats for Love (B4L). Organizátoři největší tuzemské akce věnované elektronické taneční hudbě (EDM) při...

17. března 2026  16:04

Nejžádanějšími školami v kraji jsou gymnázia, zájem je také o obor kadeřník

ilustrační snímek

Nejvíc by děti ze základních škol chtěly na gymnázium, druhou možností je ekonomické lyceum, třetí obchodní akademie. „Vím, že jsem si vybrala ty nejžádanější obory. Snad uspěju co nejlépe,“ doufá...

17. března 2026  15:43

Hádka kvůli dotaci pro hasiče. Kraj peníze na cisternu nepošle, e-mail přišel pozdě

Premium
Nová cisterna CAS 20 na podvozku Tatry Force stojí zhruba jedenáct milionů...

V ostrý spor se na krajském zastupitelstvu vyhrotilo jednání o dotaci pro dobrovolné hasiče v Kopřivnici. Na pořízení nové cisterny měli slíbený krajský příspěvek ve výši dva miliony korun. Jenže ten...

17. března 2026  10:46

Dva školáci přišli o prsty, při práci na zahradě je zranily elektrické nůžky

O uplynulém víkendu vyjížděli zdravotní záchranáři asi ke dvaceti zraněním na...

Hned dvě rodiny z Moravskoslezského kraje utrpěly o víkendu šok kvůli zraněním dětí. Dva chlapci mladšího školního věku se podle záchranářů vážně zranili při manipulaci s elektrickými zahradními...

17. března 2026  8:23,  aktualizováno  9:18

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

17. března 2026  6:38

Rozbil výlohu květinářství a ukradl desetitisíce korun na pomoc týraným kočkám

Kasička charitativního kočičího spolku Kryšpín. (12. března 2026)

Do ostravského květinářství se zkraje března vloupal zloděj, který si odsud odnesl minimálně padesát tisíc korun. Peníze byly v kasičce sloužící pro sbírku Charitativního kočičího spolku Kryšpín....

16. března 2026  18:23

Dům přírody v Jeseníkách má problém. Lázně nečekaně vypověděly smlouvu

Balneolog lázní Karlova Studánka Tomáš Kocman ukazuje sporné místo, kde by měl...

Projekt přípravy Domu přírody, jenž má vyrůst v srdci Jeseníků v Karlově Studánce, se komplikuje. Státní lázně Karlova Studánka vypověděly trojstrannou smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny...

16. března 2026  16:27

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

16. března 2026  14:14

