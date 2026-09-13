„Když se podíváme, jak Karvinské moře vypadalo před deseti lety a co vše lidé mohou využívat nyní, je to obrovská změna. Od začátku jsme ale chtěli, aby si místo zachovalo přírodní charakter. Myslím, že se podařilo areál výrazně zvelebit, a přitom z něj neudělat klasické koupaliště,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf.
Z dříve opuštěného místa vznikl rekreační areál s písečnou pláží, molem, okruhem pro cyklisty a inline bruslaře, převlékárnami i dalším příslušenstvím.
„Přibyla také dřevěná socha Neptuna, která se hned stala symbolem Karvinského moře,“ zmínila vedoucí magistrátního odboru komunálních služeb Jana Maierová loni odhalené dílo karvinského řezbáře Karla Buchty.
Zásadním předělem se stal rok 2024, kdy Karviná v lokalitě koupila od soukromě společnosti Asental 542 pozemků o rozloze takřka 120 hektarů, jež kdysi patřily těžařské firmě OKD. Na kupní ceně 37 milionů korun se částkou 18,5 milionu podílel kraj.
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„Díky tomu může Karviná další rozvoj lokality plánovat a uskutečňovat přímo ve vlastní režii,“ zdůraznila mluvčí Karviné Monika Danková.
Letos v lokalitě vzniká nové parkoviště pro 120 automobilů, přibude i gastrokontejner s občerstvením, posezením a terasou, brzy se má objevit půjčovna loděk a paddleboardů.
Po letech budování a až překotného rozvoje přijde na řadu období údržby a péče. „Naše pozornost se zaměří například na další zvelebení pláže a také na řešení stezky kolem jezera, kde se dnes na jednom prostoru potkávají cyklisté, bruslaři, pěší i lidé se psy,“ nastínil primátor Wolf.
Za zásadní pak stále považuje zachování přírodního rázu lokality.
Jezero vzniklo vlivem plošného poddolování při dobývání černého uhlí, kdy povrch klesl pod úroveň spodních vod. A ty začaly vytvořenou prohlubeň zaplavovat. Díky tomu má jezero údajně studenější, ale současně velmi čistou vodu.
„Starého pána museli odnést i se židlí“
Jenže na stejném místě stály desítky rodinných domů a dalších objektů karvinské čtvrti Darkov. A na dobu nuceného vystěhování lidé nevzpomínají v dobrém.
„Byla to tragédie. Babičku to stálo život, se stěhováním se nikdy nesmířila. Rodiče odjezd odkládali, co to šlo, šli jsme jako jedni z posledních. Už jsme měli ve sklepě vodu, pokřivená branka už nešla zavřít... ,“ líčí smutné období Jarmila Targošová, za svobodna Lukšová.
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„Povídalo se, že jednoho starého pána museli odnést i se židlí, ze které odmítal vstát. Říkal, že se tam narodil a tam také zemře,“ vzpomíná žena, která nyní žije v nedalekém Havířově.
Lukšovi se do Darkova paradoxně přestěhovali ze staré Karviné, které zanikla kvůli poddolování ještě dříve. „Žili jsme v Parcelní ulici, zbytky našeho domu jsou prý v největší hloubce Karvinského moře,“ zmínila Jarmila Targošová.
Karvinské moře leží jižně od města, které mu dalo jméno. Na koupání tam dojíždějí i lidé například z Havířova.
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