Na břehu Karvinského moře pokračují zimní radovánky, vznikne saunové městečko

Dalibor Maňas
  6:42
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Navazuje tak na pilotní mikulášskou akci. Už za pár dní u vody vznikne saunové městečko.
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po úspěšném pilotním mikulášském saunování nabídne lokalita zimní relaxaci i v dalších termínech. | foto: ilustrační foto Milan Haluška

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...
6 fotografií

Zimní radovánky na Karvinském moři pokračují. „Konkrétní termín je naplánován na neděli 25. ledna a účast je možná pouze s předchozí rezervací,“ upozornila mluvčí primátora Monika Danková.

„Pilotní mikulášské saunování ukázalo, že o podobné aktivity je mezi lidmi zájem. Karvinské moře tak nabízí další možnosti vyžití i v zimním období,“ uvedl náměstek primátora města Karviné Andrzej Bizoń.

Za projektem zážitkového saunování stojí Monika Vosáhlová a Marek Kajzar z Karviné, kteří provozují mobilní sauny.

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po úspěšném pilotním mikulášském saunování nabídne lokalita zimní relaxaci i v dalších termínech.
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po úspěšném pilotním mikulášském saunování nabídne lokalita zimní relaxaci i v dalších termínech.
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po úspěšném pilotním mikulášském saunování nabídne lokalita zimní relaxaci i v dalších termínech.
Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po úspěšném pilotním mikulášském saunování nabídne lokalita zimní relaxaci i v dalších termínech.
6 fotografií

„Tímto směrem chtějí rozšířit možnosti odpočinku a zdravého životního stylu ve městě,“ uvedla mluvčí.

„Chceme lidem nabídnout klidný zimní zážitek, kde se propojuje teplo sauny, příroda a atmosféra Karvinského moře. Kapacita je ale omezená, proto je důležité, aby si zájemci dopředu zarezervovali konkrétní čas,“ vysvětlila Vosáhlová.

„Kapacita jednotlivých saunovacích vstupů bude omezená, aby byl zachován komfort a klid návštěvníků. Bez předchozí rezervace proto opravdu nebude možné se saunování zúčastnit,“ doplnil Marek Kajzar.

Rezervační systém

najdou zájemci na webu kajmo.cz, kde si lidé mohou vybrat konkrétní čas.

Saunové městečko najdou lidé přímo na pláži. Kromě mobilních saun budou mít zájemci k dispozici také vyhřívaný relaxační stan, prostor pro převlečení a pitnou vodu.

Provozovatelé doporučují vzít si s sebou vlastní ručník nebo osušku, přezůvky a případně i župan.

Dubová socha Neptuna ochraňuje neplavce, pejskaře i rybáře u Karvinského moře

Saunové městečko bude na Karvinském moři fungovat, pokud to umožní počasí. „V případě silného větru nebo prudkého deště by bylo saunování z bezpečnostních důvodů zrušeno. Uskutečnilo by se v náhradním termínu 1. února,“ informovala mluvčí.

30. června 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

OBRAZEM: Zamrzlé železárny, nečekaný titul. V čem byl český šampionát speciální?

Cyklokrosové mistrovství republiky se konalo v industriálním komplexu Dolních...

V průmyslovém areálu Dolní oblasti Vítkovic, proslulém vysokými pecemi na zpracování železa, už nepanuje neúprosné horko. Právě naopak. Nezaměnitelný symbol Ostravy se stal dějištěm mrazivého 75....

Jak se zrodila podoba Nových Bazalů. Ostrava pořádá výstavu návrhů stadionu

Ostrava připravilo výstavu architektonických návrhů stadionu Nových Bazalů....

Jak budou vypadat Nové Bazaly a jaké být mohly, pokud by porotci vybrali jiný než vítězný návrh, mohou zájemci vidět na výstavě ve dvoraně budovy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí...

V Ostravě se srazily tramvaje, dva lidé jsou zranění

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, informovala policie.

19. ledna 2026  6:44

Na břehu Karvinského moře pokračují zimní radovánky, vznikne saunové městečko

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Navazuje tak na pilotní mikulášskou akci. Už za pár dní u vody vznikne saunové městečko.

19. ledna 2026  6:42

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Na univerzitě za války. Naše budoucnost je na Ukrajině, říkají odhodlaní studenti

Premium
Ukrajinská Mariupolská státní univerzita po ruském bombardování v roce 2022.

Téměř 180 tisíc studentů nastoupilo v září do prvních ročníků ukrajinských univerzit. Podle údajů ministerstva školství a vědy Ukrajiny jich v bakalářských a magisterských programech studuje více než...

18. ledna 2026

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

18. ledna 2026  10:14,  aktualizováno  13:05

Část unikátní gotické památky ležela v suti, další díl okna přinesl občan Fulneku

Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)

Unikát evropského významu nyní vystavují ve Světě Komenského, fulnecké pobočce Muzea Novojičínska. Jedná se o restaurované gotické okno, které bylo původně součástí kostela v Jerlochovicích, dnes...

18. ledna 2026  7:19

Sláva páře! Do Opavy před 170 lety přijel první vlak, železnice změnila tvář města

Sláva železnici! Sláva páře! Opava výstavou v arkádách ve Dvořákových sadech...

Byla to velká událost. Příjezd prvního vlaku do Opavy provázel nejen uvítací ceremoniál na nádraží, ale i slavnostní hostina v minoritském klášteře a speciální program v divadle. Výročí 170 let od...

17. ledna 2026  14:07

Splašený kůň vběhl na Bruntálsku do cesty vlaku, zvíře po střetu uhynulo

Na Bruntálsku vběhl do cesty vlaku splašený kůň, přední náprava lokomotivy...

Splašený kůň vběhl do cesty vlaku na trati mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou. Lokomotiva po střetu vykolejila, nikdo z cestujících ani z členů posádky se nezranil. Zvíře však po střetu uhynulo....

17. ledna 2026  14:01

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...

Třemi vyprodanými koncerty nazvanými K poctě Davida Stypky zahájila letošní rok Janáčkova filharmonie Ostrava. Vyprodané byly i tři Novoroční koncerty. Na další měsíce muzikanti chystají ochutnávku z...

17. ledna 2026  6:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Letiště v Mošnově loni poprvé odbavilo víc než půl milionu pasažérů, cargo kleslo

Odstavená letadla společnosti Wizz Air na mošnovském letišti u Ostravy. Stroje...

O šest tisíc pasažérů překročilo v loňském roce, poprvé v historii, hranici půl milionu přepravených cestujících ostravské Letiště Leoše Janáčka. Celkem jich letiště odbavilo 506 201. Na historický...

16. ledna 2026  13:10

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Vlaková souprava InterPanter

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě....

16. ledna 2026  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.