Na břehu Karvinského moře pokračují zimní radovánky, vznikne saunové městečko

Zimní radovánky na Karvinském moři pokračují. „Konkrétní termín je naplánován na neděli 25. ledna a účast je možná pouze s předchozí rezervací,“ upozornila mluvčí primátora Monika Danková.
„Pilotní mikulášské saunování ukázalo, že o podobné aktivity je mezi lidmi zájem. Karvinské moře tak nabízí další možnosti vyžití i v zimním období,“ uvedl náměstek primátora města Karviné Andrzej Bizoń.
Za projektem zážitkového saunování stojí Monika Vosáhlová a Marek Kajzar z Karviné, kteří provozují mobilní sauny.
„Tímto směrem chtějí rozšířit možnosti odpočinku a zdravého životního stylu ve městě,“ uvedla mluvčí.
„Chceme lidem nabídnout klidný zimní zážitek, kde se propojuje teplo sauny, příroda a atmosféra Karvinského moře. Kapacita je ale omezená, proto je důležité, aby si zájemci dopředu zarezervovali konkrétní čas,“ vysvětlila Vosáhlová.
„Kapacita jednotlivých saunovacích vstupů bude omezená, aby byl zachován komfort a klid návštěvníků. Bez předchozí rezervace proto opravdu nebude možné se saunování zúčastnit,“ doplnil Marek Kajzar.
Rezervační systém
najdou zájemci na webu kajmo.cz, kde si lidé mohou vybrat konkrétní čas.
Saunové městečko najdou lidé přímo na pláži. Kromě mobilních saun budou mít zájemci k dispozici také vyhřívaný relaxační stan, prostor pro převlečení a pitnou vodu.
Provozovatelé doporučují vzít si s sebou vlastní ručník nebo osušku, přezůvky a případně i župan.
|
Dubová socha Neptuna ochraňuje neplavce, pejskaře i rybáře u Karvinského moře
Saunové městečko bude na Karvinském moři fungovat, pokud to umožní počasí. „V případě silného větru nebo prudkého deště by bylo saunování z bezpečnostních důvodů zrušeno. Uskutečnilo by se v náhradním termínu 1. února,“ informovala mluvčí.
|
30. června 2020