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Už ne uhelný region. Karviná láká turisty, prohlídky mají rekordní návštěvnost

Josef Gabzdyl
  6:36
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O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)

O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026) | foto: Magistrát města Karviné

O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)
O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)
V zámku Fryštát v Karviné začal velký jarní úklid. (3. března 2026)
Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...
10 fotografií
O komentované prohlídky centra Karviné je rekordní zájem, oproti předchozímu roku vzrostl počet návštěvníků o 130 procent. Vedle místních obyvatel a lázeňských hostů z Lázní Darkov objevují historický Fryštát stále častěji i turisté ze vzdálenějších měst či Polska, ke zvýšené popularitě přispěla i populární románová trilogie Šikmý kostel.

Výrazný nárůst účastníků komentovaných prohlídek centra města zaznamenali letos v Karviné. Informační centrum jich uspořádalo přes padesát s celkovou účastí zhruba tisíc lidí.

„Oproti předchozímu roku to je nárůst o 130 procent,“ řekla karvinská mluvčí Monika Danková.

Mezi účastníky převažovali místní, nicméně nechyběli ani lidé ze vzdálenějších destinací. „Například ze Vsetína, z Vyškova, Karlových Varů a polské Ratiboře,“ přiblížila Leona Hasníková, vedoucí Městského informačního centra.

O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)
O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)
O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)
V zámku Fryštát v Karviné začal velký jarní úklid. (3. března 2026)
10 fotografií

Připojila i poznatky průvodců prohlídek centrální městské části Fryštát. Zatímco lidé z Karvinska často obohacují poznatky o historii o vlastní vzpomínky a prožitky, turisté přiznávají určité překvapení.

„Nečekali tolik krásných míst v Karviné a říkají, že jejich představa o městě byla před příjezdem úplně jiná,“ přiblížila Leona Hasníková.

Komentovaných prohlídek hojně využívají i lázeňští hosté karvinských Lázní Darkov. Například Marie Ivičičová z jihomoravského Kyjova se do Karviné vrací pravidelně už přibližně deset let a na prohlídku vyrazila s dcerou Hanou.

Prohlídky začnou zase od dubna

„Za tu dobu, co sem jezdíme na procedury do Lázní Darkov, musím uznat, že se Karviná hodně změnila k lepšímu. Líbí se nám například lázeňská kolonáda s fontánou. Rády chodíme také na farmářské trhy a kulturní akce,“ uvedla Marie Ivičičová.

Komentované prohlídky se do ulic Karviné vrátí v dubnu 2027. Městské informační centrum už má připravené nové termíny a do budoucna počítá také s rozšířením výkladu o další zajímavosti. „Návštěvníci by se tak mohli dozvědět více například o novém inhalatoriu v parku Boženy Němcové nebo o obnově zámeckých koníren,“ předeslala mluvčí Danková.

Komentované prohlídky trvají přibližně 45 až 60 minut a rezervace je nutná předem v Městském informačním centru na Masarykově náměstí 34/17 v Karviné-Fryštátě, telefonicky na čísle 596 311 620 nebo e-mailem na mic@rkka.cz.

Povědomí o tomto regionu se značně zvýšilo i díky velmi úspěšné románové trilogii Šikmý kostel autorky Karin Lednické.

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