Výrazný nárůst účastníků komentovaných prohlídek centra města zaznamenali letos v Karviné. Informační centrum jich uspořádalo přes padesát s celkovou účastí zhruba tisíc lidí.
„Oproti předchozímu roku to je nárůst o 130 procent,“ řekla karvinská mluvčí Monika Danková.
Mezi účastníky převažovali místní, nicméně nechyběli ani lidé ze vzdálenějších destinací. „Například ze Vsetína, z Vyškova, Karlových Varů a polské Ratiboře,“ přiblížila Leona Hasníková, vedoucí Městského informačního centra.
Připojila i poznatky průvodců prohlídek centrální městské části Fryštát. Zatímco lidé z Karvinska často obohacují poznatky o historii o vlastní vzpomínky a prožitky, turisté přiznávají určité překvapení.
„Nečekali tolik krásných míst v Karviné a říkají, že jejich představa o městě byla před příjezdem úplně jiná,“ přiblížila Leona Hasníková.
Komentovaných prohlídek hojně využívají i lázeňští hosté karvinských Lázní Darkov. Například Marie Ivičičová z jihomoravského Kyjova se do Karviné vrací pravidelně už přibližně deset let a na prohlídku vyrazila s dcerou Hanou.
Prohlídky začnou zase od dubna
„Za tu dobu, co sem jezdíme na procedury do Lázní Darkov, musím uznat, že se Karviná hodně změnila k lepšímu. Líbí se nám například lázeňská kolonáda s fontánou. Rády chodíme také na farmářské trhy a kulturní akce,“ uvedla Marie Ivičičová.
Komentované prohlídky se do ulic Karviné vrátí v dubnu 2027. Městské informační centrum už má připravené nové termíny a do budoucna počítá také s rozšířením výkladu o další zajímavosti. „Návštěvníci by se tak mohli dozvědět více například o novém inhalatoriu v parku Boženy Němcové nebo o obnově zámeckých koníren,“ předeslala mluvčí Danková.
Komentované prohlídky trvají přibližně 45 až 60 minut a rezervace je nutná předem v Městském informačním centru na Masarykově náměstí 34/17 v Karviné-Fryštátě, telefonicky na čísle 596 311 620 nebo e-mailem na mic@rkka.cz.
Povědomí o tomto regionu se značně zvýšilo i díky velmi úspěšné románové trilogii Šikmý kostel autorky Karin Lednické.