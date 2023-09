Karviná odmítla přejmenovat třídu Těreškovové, stát nemá svůj návrh jak vymáhat

Přejmenování odmítlo třiatřicet zastupitelů, šest, a to čtyři ze SOCDEM a dva ze SPOLU, změnu názvu podpořilo. Pro zachování byla většina SOCDEM, dále hnutí ANO, SPD a komunisté.

Nikde jinde v Česku ulici pojmenovanou po Valentině Těreškovové nemají. První kosmonautka v Karviné sice nikdy nebyla, ale tato přes kilometr dlouhá komunikace tvoří jednu z více ulic pojmenovaných vesmírně, například Kosmonautů, Gagarinovo náměstí nebo Ciolkovského.

Měla by ulice s názvem třída Těreškovové přejmenovat? Ano. 0 %(0 hlasů) Ne. 0 %(0 hlasů)

Jenže ministerstvo vnitra poukazuje na to, že nelze mít ulici pojmenovanou po žijící osobě. Odmítá přitom, že by pohnutkou pro doporučení byl fakt, že Těreškovová je poslankyní ruské Státní dumy a kvůli podpoře Vladimira Putina figuruje na evropském sankčním seznamu. „Název ulice vznikl v roce 1975 a už tehdy to bylo v rozporu s právní úpravou z roku 1961, přičemž Valentina Těreškovová se stala všeobecně známou až v roce 1963,“ připomněl Ondřej Krátoška z odboru komunikace ministerstva vnitra rok jejího vzletu do kosmu.

Připustil, že ministerstvo nemůže městu přejmenování přikazovat ani vymáhat, natož trestat, když neuposlechne.

Neochotu třídu přejmenovat už dříve vyjádřil karvinský primátor Jan Wolf (SOCDEM). „Máme spoustu důležitějších starostí, to opravdu není podstatné. Jestli je ulice nazvaná tak, či onak, opravdu řešit nebudeme,“ konstatoval primátor, ale kvůli ministerskému doporučení museli tuto věc na jednání zastupitelstva předložit. Už dříve však totéž odmítli karvinští radní.

To však s odůvodněním, že hlavním stanoviskem odmítnutí bylo administrativní zátěž při výměně občanských průkazů a další byrokracie s ohledem na to, kolik lid na místě žije a kolik firem tam sídlí. Na třídě Těreškovové působí například kino Centrum, zahradnictví, kavárna nebo supermarket.

Změnu názvu už dříve požadovalo jedno občanské sdružení a jeden karvinský občan. Navrhovali přejmenování po českých osobnostech, například po spisovatelce Karolině Světlé, operní pěvkyni Emě Destinnové nebo Miladě Horákové, političce popravené komunisty.

V karvinském 41členném zastupitelstvu dominují sociální demokraté s 23 mandáty, mají tedy většinu. Následuje hnutí ANO s deseti zastupiteli, čtyři zástupce má SPD a po dvou KSČM a SPOLU.