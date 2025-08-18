Průtah Karviné čeká tříměsíční oprava, pak důležitou silnici převezme kraj

  10:02
Velmi náročný dopravní podzim čeká obyvatele Karviné. Po tři měsíce tam Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude opravovat třídu 17. listopadu tvořící průtah městem, kterému od náporu tranzitní dopravy odlehčilo až otevření obchvatu v červenci 2023. I tak tvoří jednu z hlavních silničních spojnic města.

Třída 17. listopadu tvoří průtah Karviné, další tři měsíce ji však zaplní stavební stoje. (18. srpna 2025) | foto: Magistrát města Karviné

Rekonstrukce se bude týkat úseku od zastávek u obchodního domu Prior až takřka k mostu přes Olši směrem na Český Těšín, takže prakticky v takřka celé své délce.

Renovovat se bude po etapách, práce mají postupovat od jihu k severu, první práce se týkají úseku od mostu po okružní křižovatku s Polskou ulicí. A poté postupně až k Prioru.

„Technologicky půjde o frézování starého a pokládku nového asfaltu, nejdříve v pomalých pruzích, poté v rychlých. V převážné části se bude jezdit po polovinách vozovky kyvadlově na semafor, aby byl zachován průjezd v obou směrech,“ popsala Gabriela Monczková, vedoucí magistrátního oddělení strategie a plánování.

Autobusy zastaví jinde

Navzdory opatřením však budou v krátkých časových i silničních úsecích úplné uzavírky, v tom případě povedou městem objížďky.

Změny se výrazně dotknou i městské dopravy, a to například přesunem některých autobusových zastávek na opravované trase.

ŘSD si převezme staveniště 1. září, s ukončením prací se počítá 30. listopadu.

Poté tato silnice bude nově v majetku kraje. Důvodem se stala už zmiňovaná existence obchvatu Karviné. „Ulice 17. listopadu už neplní roli tranzitní státní silnice, ale slouží hlavně dopravě uvnitř města. Kraj tak bude moci pružněji reagovat a efektivněji plánovat údržbu, opravy i případné další investice,“ nastínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Průtah Karviné čeká tříměsíční oprava, pak důležitou silnici převezme kraj

