Oznámení o napadení muže v jednom z barů v Karviné-Ráji přijali policisté v sobotu 10. ledna odpoledne. „Po příjezdu na místo viděli, že zraněnému muži poskytují první pomoc přítomní hosté, kteří zpacifikovali také útočníka,“ popsala výjev policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Agresora policisté zadrželi, zatímco zraněný muž byl předán zdravotníkům a transportován do nemocnice. Jak ukázalo následné vyšetřování, jednalo se o zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu.
„Pětatřicetiletému muži je kladeno za vinu, že měl přijít do baru, kde se nacházel o rok mladší poškozený s jeho bývalou přítelkyní, a s úmyslem jej usmrtit na něj měl zaútočit. Došlo k fyzické potyčce, při které měl obviněný použít nůž a způsobit poškozenému bodná zranění,“ sdělila Jiroušková.
V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let. Trestní stíhání je vedeno vazebně.