Muž v baru napadl a pobodal soka v lásce, útočníka zpacifikovali hosté

Autor:
  13:52
Obvinění z pokusu o vraždu čelí pětatřicetiletý muž z Karviné. Ten 10. ledna přišel do jednoho z místních barů a tam napadl nožem svého soka v lásce. Pobodaný napadený skončil v nemocnici, útočník ve vazbě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Oznámení o napadení muže v jednom z barů v Karviné-Ráji přijali policisté v sobotu 10. ledna odpoledne. „Po příjezdu na místo viděli, že zraněnému muži poskytují první pomoc přítomní hosté, kteří zpacifikovali také útočníka,“ popsala výjev policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Agresora policisté zadrželi, zatímco zraněný muž byl předán zdravotníkům a transportován do nemocnice. Jak ukázalo následné vyšetřování, jednalo se o zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu.

Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletého muže poslal soud do vazby

„Pětatřicetiletému muži je kladeno za vinu, že měl přijít do baru, kde se nacházel o rok mladší poškozený s jeho bývalou přítelkyní, a s úmyslem jej usmrtit na něj měl zaútočit. Došlo k fyzické potyčce, při které měl obviněný použít nůž a způsobit poškozenému bodná zranění,“ sdělila Jiroušková.

V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let. Trestní stíhání je vedeno vazebně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

Muž v baru napadl a pobodal soka v lásce, útočníka zpacifikovali hosté

ilustrační snímek

Obvinění z pokusu o vraždu čelí pětatřicetiletý muž z Karviné. Ten 10. ledna přišel do jednoho z místních barů a tam napadl nožem svého soka v lásce. Pobodaný napadený skončil v nemocnici, útočník ve...

22. ledna 2026  13:52

Mrazivá zima stojí města na údržbě cest a chodníků desítky milionů

Pluh na silnici u Hruškových dvorů na Jihlavsku.

Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost...

22. ledna 2026  12:26

Lepší parkování i nové operační sály. Krajské nemocnice chystají novinky

Ve Fakultní nemocnici Ostrava letos dokončí stavbu parkovacího domu pro 600 aut.

Nové operační sály, špičkové nové přístrojové vybavení, ale i lepší možnosti parkování. To vše letos připravují pro své pacienty nemocnice v Moravskoslezském kraji.

22. ledna 2026  6:14

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

21. ledna 2026  16:09

Czech Indoor Gala ozdobí osm medailistů z MS. Manuel vyzve Klaverovou

Lieke Klaverová vítězí v semifinále čtvrtky na halovém mistrovství Evropy v...

„Zájem našich i zahraničních atletů je enormní,“ slibuje před únorovým halovým mítinkem Czech Indoor Gala předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Na tiskové konferenci uvedl, že se...

21. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  15:04

BK Prasečín. Opava i Děčín odsoudily pamflet fanouška, ten se omluvil

Nactiutrhačské logo basketbalového Děčína od opavského fanouška.

„Hnus, hnus, hnus! Jste BK Armex Prasečín!“ Příspěvek opavského fanouška, který se rozčiloval nad tvrdou hrou basketbalistů Děčína (nejen) v úvodním čtvrtfinále poháru a zaštítil se facebookovým...

21. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  13:23

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  10:30

Jak topit ekologicky a co nejlevněji. Výstava v Ostravě dává odpovědi

O výstavu Infotherma na Černé louce v Ostravě, která se zabývá možnostmi...

Na tradiční výstavě Infotherma v Ostravě, která je věnovaná vytápění, úsporám energií a obnovitelným zdrojům, se představuje 326 firem. Je to jen o několik méně než v loňském roce. Infotherma se koná...

21. ledna 2026  6:39

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu,...

20. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  16:27

Zdrogovaný řidič nedal přednost při odbočování, po střetu zemřel šofér druhého auta

Tragická nehoda dodávky Dodge a Škody Octavie u Krnova, při které zemřel 68letý...

Tragická nehoda se stala v pondělí v krnovské části Krásné Loučky. Řidič pick-upu Dodge tam při odbočování vlevo nejspíše nedal přednost protijedoucí Škodě Octavii, přičemž po nárazu zemřel...

20. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TOVARYŠ I MISTR CECHU SVÁŘEČSKÉHO - NÁSTUP IHNED!

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Z bytové kauzy vyvázl šéf odboru s podmínkou, pokuta ani nedosahuje výše úplatků

Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...

Okresní soud v Havířově na Karvinsku dnes v kauze Městské realitní agentury (MRA) Havířov uložil pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami podmíněné a peněžité tresty. Všichni obžalovaní se...

20. ledna 2026  12:04

Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)

Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu Brembo Czech. Jde o firmu vyrábějící brzdové systémy, která je podle studie vědců z Vysoké školy...

20. ledna 2026  5:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.