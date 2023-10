Bakala prodává zónu Barbora. Nový majitel slibuje miliardovou investici

„Developerská společnost Panattoni zahajuje přípravu revitalizace území a výstavbu v prostoru bývalého Dolu Barbora v Karviné,“ informoval po dohodnuté transakci Ondřej Píša, mediální zástupce společnosti Panattoni.

„Na brownfieldu vznikne zázemí pro moderní průmysl s přidanou hodnotou. Očekávaná výše celkových investic může přesáhnout jednu miliardu eur,“ zmínil Píša.

Zástupci společnosti Asental se k záležitosti zatím nechtějí vyjadřovat. „Probíhající jednotlivé transakce nebudeme komentovat,“ konstatoval mediální zástupce Tomáš Neščák.

Samotná průmyslová zóna Nad Barborou se připravuje déle než deset let. Původně měla být strategickou zónou pro příchod velkého investora, postupně se ale plány drolily a chystaná zóna se zmenšovala.

Nyní Panattoni tvrdí, že by se alespoň okolí vlastní zóny opět mohlo takovým místem stát. „Region se díky přípravě území bude moci ucházet o strategické projekty moderního průmyslu, o které bojují nejsilnější regiony nejen v rámci Evropy,“ konstatoval Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro Česko a Slovensko.

Sklady, nebo výroba?

Konkrétní firmy, které by zmiňovaný „moderní průmysl“ do karvinské zóny přinesly, ale zatím jmenovat nechce. „Průběžně jsme v kontaktu s investory i předními světovými firmami. Na konkrétní jména je ale ještě brzy. Vše budeme také konzultovat se zástupci samospráv, státní agenturou CzechInvest a krajem,“ podotkl Sovička.

Areál zóny Nad Barborou chce společnost Panattoni koupit od společnosti Asental někdejšího vlastníka OKD Zdeňka Bakaly. O plánované transakci jako první informoval web Seznamzpravy.cz.

Krajský úřad je zatím opatrný. „Rozvoj průmyslových zón v regionu vítáme, ale musí jít o průmyslové zóny s přidanou hodnotou, ne o sklady nebo montovny. Přejeme si také, aby se budovaly ‚zeleně‘,“ komentovala možnou koupi Miroslava Chlebounová z oddělení komunikace krajského úřadu.

Jasno zatím nemá ani karvinský magistrát. „Tuto informaci jsme obdrželi pouze z médií. V této chvíli nám kupující ani prodávající podrobnější informace neposkytl. V každém případě budeme rádi a podpoříme jakoukoli smysluplnou investici, která rozšíří nabídku práce pro místní obyvatele,“ řekl karvinský primátor Jan Wolf.

Společnost Panattoni v republice působí hned na několika místech, mimo jiné i v mošnovské průmyslové zóně. Většina jejích projektů je zaměřena na logistiku, buduje hlavně sklady.

V Karviné by měly vzniknout haly s podlahovou plochou 400 tisíc metrů čtverečních, stavba by měla začít ve druhé polovině roku 2025, hotovo by mělo být v roce 2032.