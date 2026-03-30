Nerezignuji, prohlásil karvinský primátor Wolf. Vinu ve fotbalové aféře odmítá

  13:32aktualizováno  14:01
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Primátor na pondělním briefingu s novináři znovu odmítl svou vinu.

Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke svému trestnímu stíhání ve fotbalové aféře. Vlevo jeho právní zástupkyně Kateřina Světlíková. (30. března 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

K průběhu trestního řízení se ale on, ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.

„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf.

Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

Odmítl, že by měl cokoliv společného se sázením na fotbalové zápasy nebo že by byl organizátorem a hlavní postavou kauzy. K obviněním se ale konkrétněji nevyjádřil. Uvedl, že tak učiní, jakmile to bude možné.

Na dotaz iDNES.cz, kde byl zadržen a jak celou situaci vnímá, Wolf řekl, že policisty byl zadržen v úterý ráno ve svém domě. „Vidíte sami, že je to pro mě velmi složité a nepříjemné, stejně tak i pro mou rodinu. Zcela nová zkušenost,“ povzdychl si před novináři.

Odmítl, že by dva dny záměrně neodpovídal. „Nebo jak psala nějaká média, že bych zmizel. Po zadržení jsme byl kvůli výslechu dva dny v cele předběžného zadržení,“ vysvětlil.

