Karviná mapuje tropická horka ve městě. Hledá, kde chybí zeleň a stín

Pocitovou mapu znázorňující místa, kde je i v letním horku příjemně, a naopak odkud lidé urychleně odcházejí, vytvářejí v Karviné.
Vybízejí proto občany, případně ty, kdo se ve městě často zdržují, aby tuto mapu vyplnili a připojili i komentář, či vlastní návrh.
„Lidé mohou upozornit například na lokality, kde chybí stín, zeleň či voda, kde vznikají problémy při přívalových srážkách nebo kde by uvítali lepší propojení města s přírodou,“ přiblížil projektový manažer Miroslav Kostroun.
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Stejně tak mohou označit i místa, kde je pobyt příjemný i při stále častějších tropických teplotách.
Uzávěrka přijímání zkušeností byla stanovena na konec srpna, poté odborníci na životní prostředí všechny poznatky vyhodnotí. „Ukáží, kterým lokalitám se máme nejvíce věnovat,“ dodal Kostroun.
V Karviné už nyní díky sběru dat vědí, která místa ve městě nejvíce postihují vysoké teploty nebo přívalové deště. K doplnění však potřebují i postřehy lidí.
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„Spojení obou pohledů pomůže lépe určit priority a navrhnout opatření, která budou odpovídat skutečným potřebám,“ předeslala Hana Trávníčková, koordinátorka aktualizace adaptační strategie ze spolupracující společnosti ASITIS.
Vedení města a následně zastupitelé nakonec rozhodnou, jaká opatření se podle výše nákladů a přínosu uskuteční. „Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme,“ řekl náměstek primátora Lukáš Raszyk.
Odkaz na pocitovou mapu zájemci najdou na webových stránkách města, v aplikaci Munipolis a na městských sociálních sítích