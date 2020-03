Auto do výtahu a poslat nahoru. Karviná plánuje parkovací věže

Parkovací věže mají umožnit na místě pro dvě vozidla zaparkovat až dvacítce osobních automobilů. „Obsluha je jednoduchá. Vozy jsou navíc chráněny proti vandalům. Ušetřena je i zeleň, jelikož není třeba stavět více tradičních parkovacích míst,“ podotkl mluvčí města Lukáš Hudeček.

Karviná zatím plán zpracovává. Čeká i na reakce veřejnosti. „Zajímá nás, jestli by byl o tuto službu zájem,“ potvrdil náměstek primátora Lukáš Raszyk. Věže už na několika místech v Česku fungují. „Byli jsme se tam podívat a inspirovat se,“ doplnil Raszyk.

Podle jednoho z poskytovatelů těchto kovových konstrukcí zatím parkovací věže fungují zejména v areálech několika firem.

„Co se týká parkovacích míst ve městech, tam je přísnější legislativa, a tak je nutné dořešit nějaké detaily – například příslušné zařazení, které zatím věže nemají. Věřím, že do léta by se to mohlo povést dotáhnout,“ uvedl jednatel firmy Parking Towers Patrik Lacha.

Firma už registruje zájem z osmi měst. „Nejčastěji je zajímá varianta pro dvanáct aut,“ upřesnil Lacha.

Jak si přálo vedení Karviné, o zamýšlené novince v parkování už diskutují obyvatelé města. Nejvíce na sociálních sítích.

Parkovací věže nachází u lidí zastání, ale sklízí i kritiku. „Karviné by to na kráse nepřidalo. Raději by měl někdo kontrolovat vyložené vraky a zajistit jejich odtažení,“ napsal na oficiální facebookový profil města Jiří Morcinek.

„Super, už aby stály, konečně by bylo vyřešeno parkování s co nejmenším dopadem na zeleň,“ kontroval Jan Michnáč.