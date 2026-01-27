V sobotu 24. ledna se po karvinském sídlišti ozývalo nešťastné skřehotání. Patřilo modrožlutému papouškovi ara, který uvázl ve větvích vysokého stromu a nedokázal slétnout.
„On se tam plácá a není schopný se odtamtud dostat,“ popisovali hasiči, kteří mu vyjeli pomoci.
Do špičky koruny vzrostlého topolu, který ještě převyšoval okolní pětipodlažní panelové domy, hasiče vynesl automobilový žebřík s plošinou. Zjistili, že exotický pták má mezi větvemi zaklíněný krk.
Ze sevření papouška opatrně vysvobodili s pomocí plyšové dečky a pomalu ho uložili do plastového pytle. „Opatrně, jo?“ dbali na bezpečnost opeřeného nešťastníka. „Máme ho v pytli a jedeme domů,“ nahlásili svůj úspěch.
Před cestou na veterinární kontrolu papouška přesunuli do kartonové bedny, a aby se zahřál, přikryli ho dečkou. „Asi je trochu i přimrzlý,“ vysvětlili později ošetřovatelům v místní záchranné stanici.
Ara musel prodělat velký šok, ale podle všeho se již vzpamatoval a je v pořádku. „Od neděle je už zpět v bezpečí u svého majitele,“ uvedli hasiči dnes.
Ararauna je jedním z osmi druhů velkých papoušků rodu ara. Zvukomalebný název odkazuje na skřeky, které tito papoušci vydávají. Dorůstají až 86 centimetrů a vyznačují se výrazným modrožlutým zabarvením. Vyskytují se hlavně v tropických lesích Jižní Ameriky. Jsou ohroženým druhem a v Paraguayi již stojí na hranici vyhubení.