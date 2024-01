Náklaďák uvázl kvůli profilu silnice a střet s vlakem nešlo odvrátit, tvrdí firma

Nákladní souprava převážející část vrtné soupravy, do které ve středu u Karviné narazil vlak, na přejezdu uvázla podvozkem. Uvedl to provozní ředitel společnosti Spro, která přepravu zajišťovala, Martin Skácel. Podle něj to bylo kvůli profilu silnice a přejezdu. Tvrdí také, že podobné události se na místě už staly.