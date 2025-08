Karvinský most má sto let. K jubileu dostal rekonstrukci a chystají se oslavy

8:44

Jeden ze symbolů města, navíc památkově chráněný. To je obloukový most přes řeku Olši v Karviné, který letos slaví sto let od svého vzniku. A ke kulatinám dostal zevrubné opravy. Práce začaly už v červenci. Po dobu rekonstrukce zůstává most průchozí pro pěší i cyklisty. Výjimkou jsou dny, kdy je nutné jej uzavřít pro čištění konstrukce tlakovou vodou.