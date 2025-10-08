Rány klackem i kopance. Dva kluci v Karviné brutálně zbili spícího bezdomovce

Autor:
  9:16
Jen si chránil hlavu a křičel o pomoc. Bezdomovce v Karviné brutálně napadli kluci ve věku 15 a 16 let, kopali do něj a mlátili ho klacky. Policisté nakonec útočníky vypátrali, jeden z nich skončil ve vazbě.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Fotolia

Incident se stal už v polovině srpna, policie ho zveřejnila nyní po dopadení viníků. Přivolané policejní hlídce řekl oznamovatel, že slyšel volání o pomoc, a když dorazil na místo, spatřil sedícího zakrváceného muže.

Zraněný bezdomovec policistům řekl, že ho ze spaní probudily kopance a někdo ho mlátil klackem. „Útok byl rychlý, bez varování a slovních vyhrůžek. Napadený muž se zmohl pouze na to, že si rukama chránil hlavu,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Výrostci v noci napadli bezdomovce na zastávce, bránil se půjčenou holí

Ani neměl čas si všimnout, jak ti, co ho tak brutálně napadli, vlastně vypadali. „Věděl pouze, že byli dva,“ poznamenala policejní mluvčí. Místo napadení policie nezveřejnila.

Vyšetřovatelé se okamžitě pustili do práce. Díky výslechům, kamerovým záznamům a dalším informacím se nakonec dopátrali dvou chlapců ve věku 15 a 16 let. „Obvinění spáchání skutku nepopírali,“ připojila mluvčí Vlčková.

Oba už policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví, starší z dvojice navíc na základě rozhodnutí soudu putoval do vazby. Vzhledem k jejich mladistvému věku jim hrozí maximálně pětileté vězení. V případě dohody o vině a trestu nebo přiznání viny obvykle vynášejí soudy značně mírnější tresty.

24. července 2025
Karvinsko je baštou ANO. Získalo zde přes 50 procent hlasů

Karvinsko se ukázalo jako bašta hnutí ANO. Dostalo tu více než polovinu ze všech odevzdaných hlasů. V samotné Karviné sahalo dokonce po 60 procentech. Volební účast v okrese byla ale proti zbytku...

5. října 2025  16:40

Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také...

5. října 2025  16:16

