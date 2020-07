Nakažených na Karvinsku už by mělo ubývat, doufají krajští hygienici

Poté, co plošné testování horníků odhalilo minulý týden nákazu u sedmi stovek lidí, zvažovali hygienici o víkendu, zda Karviná neskončí v karanténě. „Neskončila. Je to krajní řešení,“ řekl v úterý epidemiolog Krajské hygienické stanice Ostrava Petr Kopřivík, který čeká obrat k lepšímu.

„Nové případy budou, ale doufáme, že jich bude ubývat. Všichni zaměstnanci Dolu Darkov i ČSM – Sever a Jih už jsou otestovaní a teď vyhledáváme jejich kontakty. Z několika desítek otestovaných zaměstnanců Dolu ČSA nebyl pozitivní ani jeden. A doly v pátek přerušily těžbu,“ vysvětlil Kopřivík hlavní důvody, které ho vedou k domněnce, že se má situace postupně zlepšovat.

I bez plošné karantény koronavirus komplikuje situaci obyvatelům celého Karvinska, ale i lidem v dalších částech kraje i země.

Například kvůli nákaze několika hráčů je v karanténě celý karvinský fotbalový klub a Ligová fotbalová asociace kvůli tomu před víkendem odložila naplánované zápasy. „Je to šílené. Jsme z toho zdrblí. Nevnímám to jen v rámci klubu, ale celého města a regionu,“ okomentoval situaci primátor Karviné a šéf fotbalového klubu Jan Wolf.

Lidem z Karviné ruší hotely rezervace

„Chodí za mnou obyvatelé města s tím, že v některých částech republiky měli objednané hotely, ale kvůli koronaviru jim teď ruší rezervace. Nikdo z místních se nenechal nakazit schválně, ale zbytek republiky je vůči nám bohužel odtažitý. Nepřeji to nikomu: žádnému městu, žádnému primátorovi či starostovi. Byl bych rád, aby ten virus už z České republiky zmizel,“ dodal Wolf.

Dopad epidemické situace na Karvinsku pociťují i lidé v sousedních okresech. Například ve všech třech ostravských nemocnicích opět platí zákaz návštěv. Fakultní je zakázala v pátek, městská ode dneška a Vítkovická je ani nestihla povolit – tam platí zákaz návštěv nepřetržitě už od 4. března.

Kvůli zvýšenému zájmu o testování na koronavirus Fakultní nemocnice Ostrava opět prodloužila provoz svých dvou odběrových míst.

„Od pondělí do pátku testujeme od 7 do 17 hodin, o víkendech a svátcích do 14 hodin, ale samoplátce každý den jen do 12 hodin,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová s tím, že od 14. března do konce června otestovali téměř 16,5 tisíce lidí včetně 1 829 samoplátců a nyní přichází průměrně 150 lidí denně.

Koronavirové telefonní linky jsou už mimo provoz

Protože krizové koronavirové telefonní linky už nefungují, řada lidí se ptá, jak má při podezření na nákazu postupovat.

„V pracovní dny musí lidé volat svému praktickému lékaři, ten je vyšetří, případně objedná na testy. Po ordinační době praktického lékaře, o víkendu a ve svátek mohou lidé volat na tísňové linky 155 nebo 112, kde jim poradí,“ řekl epidemiolog Kopřivík.

Mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl podotkl, že když epidemie koronaviru v zemi vrcholila, volalo kvůli tomu na tísňovou linku 155 v Ostravě průměrně 150 až 200 lidí denně. Teď asi desetina.

„Pokud mají lidé jen mírné potíže a nemají specifický důvod pro podezření na covid-19, dispečer většině poradí, aby zůstali doma, vzali si paralen a počkali na praktického lékaře. Když je zdravotní stav vážný, pošle sanitku, která pacienta převeze do nemocnice. Už nezajišťujeme výjezdové týmy, které braly lidem odběry u nich doma,“ upozornil Humpl.

Dopravu na test si musí každý zařídit sám. „Jen ve výjimečných případech zajistíme domácí odběry, většinou u imobilních lidí. To, že někdo nemá auto, neznamená, že si nemůže převoz na odběrové místo zajistit jinak,“ upřesnil Kopřivík.