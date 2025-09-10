Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium

Autor:
  17:07
Léčivá jodobromová solanka nebude v Karviné pomáhat jen pacientům tamních lázní. Město začalo v parku Boženy Němcové stavět inhalatorium, kde by mohla vdechovat jemnou mlhovinu zdraví prospěšných látek i veřejnost.
Fotogalerie3

Vizualizace inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025) | foto: Ivana Kuchařová, Amun Pro

Inhalatorium bude stát v sousedství bývalých zámeckých koníren a mléčnice, které se už mění na městské komunitní centrum.

„Nový projekt přinese městu unikátní relaxační prostor inspirovaný lázeňskými městy v Polsku, kde jsou podobné solné inhalátory velmi oblíbené,“ přiblížila mluvčí Karviné Monika Danková. Stejnou atrakci má například nedaleké město Jastrzębie-Zdrój.

Místo koní a mléka sál i bistro. Karviná opravuje poslední ruiny v zámeckém parku

V současnosti už Karviná předala vybrané místo stavební firmě, což s sebou nese i omezení pro lidi procházející parkem.

„Měli by počítat s tím, že budou muset zatím obcházet staveniště přes travnaté plochy. Město zajistí provizorní chodník ze štěrku určený pro pěší, nebude však vhodný pro cyklisty ani pro kočárky. Proto doporučujeme, aby lidé směřující například k Lodičkám zvolili jinou trasu,“ upozornila Jana Maierová z magistrátního odboru komunálních služeb.

Vedení Karviné si od inhalatoria slibuje, že se stane dalším městským lákadlem. „Věřím, že inhalatorium bude oblíbeným místem odpočinku pro naše obyvatele, lázeňské hosty i návštěvníky města,“ poznamenal primátor Karviné Jan Wolf.

Vizualizace inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025)
Vizualizace inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025)
Vizualizace proměny areálu někdejších Larischových koníren a stavby nového inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025)
3 fotografie

Stavba inhalatoria společně s přestavbou koníren a mléčnice přijde na více než sto milionů korun, přičemž město chce většinu nákladů uhradit z dotací. Se zprovozněním se počítá zhruba v polovině roku 2027.

Podle plánů inhalatoria by solanka získaná z lázeňských vrtů v podzemí Karviné stékala po inhalační věži a rozptylovala se do okolí. Lidé léčivý aerosol budou vdechovat.

Jodobromová solanka přezdívaná jako „zlato z Darkova“ je silně mineralizovaná a koncentrace jódu je v ní vyšší než v přímořských oblastech. Přímo v Lázních Darkov se využívá pro zábaly a koupele při léčbě pohybového ústrojí. Při inhalování je pak solanka prospěšná dýchacímu ústrojí.

Inhalatorium bude stát v sousdství městského komunitního centra vzniklého z bývalých zámeckých koníren, a to v Parku Boženy Němcové.

Inhalatorium bude stát v sousdství městského komunitního centra vzniklého z bývalých zámeckých koníren, a to v Parku Boženy Němcové.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium

Léčivá jodobromová solanka nebude v Karviné pomáhat jen pacientům tamních lázní. Město začalo v parku Boženy Němcové stavět inhalatorium, kde by mohla vdechovat jemnou mlhovinu zdraví prospěšných...

10. září 2025  17:07

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

10. září 2025  13:32

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

10. září 2025

Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem...

10. září 2025  11:13

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:05

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Vyšetřování nehody autobusu se studenty potrvá, v nemocnici zůstalo osm zraněných

Vyšetřování pondělní nehody autobusu se studenty v Beskydech se podle policie protáhne. Možnou příčinou je totiž technická závada. Bude tedy nutné počkat na znalecké posudky, jejichž vypracování...

9. září 2025  12:08

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:45

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:23

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.