Tamní magistrát totiž objekt v ulici Rudé armády za třicet milionů korun koupil a hodlá v něm zřídit internát pro asi stovku přespolních středoškoláků.
„Budovu jsme do vlastnictví města pořídili ze strategických důvodů. Nechtěli jsme, aby se z ní stala ubytovna nebo další komerční objekt bez vazby na potřeby města,“ vysvětlil primátor Karviné Jan Wolf s tím, že s původním majitelem, který po konci těžby černého uhlí z města také odchází, se o kupní ceně jednalo několikrát.
Umístění budovy je výhodné, a to blízko centra města s pohodlným napojením na městskou i meziměstskou autobusovou dopravu.
Primátor zmínil, že při rozhodování o dalším využití objektu hrálo roli i to, že vedení města chce Karvinou zatraktivnit pro mladé lidi, aby neodcházeli mimo region.
Zájem mají už čtyři školy
O ubytování svých žáků žijících mimo město už projevily zájem čtyři karvinské školy: Střední škola techniky a služeb, Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie a Střední škola ochrany osob a majetku.
„Každý rok k nám nastupují žáci z různých částí republiky a možnost, že by město vybudovalo vlastní internát, velmi vítáme. Byla by to velká pomoc pro studenty i jejich rodiče,“ poznamenala Yvetta Kałužová, ředitelka karvinské Střední školy techniky a služeb.
První studenti by se do nového internátu po stavebních úpravách mohli nastěhovat na začátku školního roku 2027/28.
Karviná nyní čeká na zápis vlastnictví do katastru a poté připraví projekt na rekonstrukci objektu a jeho přeměnu na moderní středoškolský internát.
Hotelový dům Carbokov má příhodnou polohu blízko centra Karviné.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz