Karviná koupila hotelový dům Carbokov. Zahraniční horníky vystřídají studenti

Josef Gabzdyl
  17:17
Nejprve tam bydleli horničtí inženýři, v posledních letech polští a slovenští horníci. Budoucnost hotelového domu Carbokov v Karviné však bude ve středním školství.
Fotogalerie3

Objekt ubytovny Carbokov koupila Karviná za třicet milionů korun. | foto: Magistrát města Karviné

Tamní magistrát totiž objekt v ulici Rudé armády za třicet milionů korun koupil a hodlá v něm zřídit internát pro asi stovku přespolních středoškoláků.

„Budovu jsme do vlastnictví města pořídili ze strategických důvodů. Nechtěli jsme, aby se z ní stala ubytovna nebo další komerční objekt bez vazby na potřeby města,“ vysvětlil primátor Karviné Jan Wolf s tím, že s původním majitelem, který po konci těžby černého uhlí z města také odchází, se o kupní ceně jednalo několikrát.

Objekt ubytovny Carbokov koupila Karviná za třicet milionů korun.
Z hotelového domu Carnokov se stane středoškolský inzternát.
Carbokov má ideální polohu blízko karvinského centra.
3 fotografie

Umístění budovy je výhodné, a to blízko centra města s pohodlným napojením na městskou i meziměstskou autobusovou dopravu.

Primátor zmínil, že při rozhodování o dalším využití objektu hrálo roli i to, že vedení města chce Karvinou zatraktivnit pro mladé lidi, aby neodcházeli mimo region.

Zájem mají už čtyři školy

O ubytování svých žáků žijících mimo město už projevily zájem čtyři karvinské školy: Střední škola techniky a služeb, Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie a Střední škola ochrany osob a majetku.

„Každý rok k nám nastupují žáci z různých částí republiky a možnost, že by město vybudovalo vlastní internát, velmi vítáme. Byla by to velká pomoc pro studenty i jejich rodiče,“ poznamenala Yvetta Kałužová, ředitelka karvinské Střední školy techniky a služeb.

První studenti by se do nového internátu po stavebních úpravách mohli nastěhovat na začátku školního roku 2027/28.

Karviná nyní čeká na zápis vlastnictví do katastru a poté připraví projekt na rekonstrukci objektu a jeho přeměnu na moderní středoškolský internát.

Hotelový dům Carbokov má příhodnou polohu blízko centra Karviné.

Hotelový dům Carbokov má příhodnou polohu blízko centra Karviné.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Karviná koupila hotelový dům Carbokov. Zahraniční horníky vystřídají studenti

Objekt ubytovny Carbokov koupila Karviná za třicet milionů korun.

Nejprve tam bydleli horničtí inženýři, v posledních letech polští a slovenští horníci. Budoucnost hotelového domu Carbokov v Karviné však bude ve středním školství.

28. února 2026  17:17

ONLINE: Sparta - Baník, v základu Vojta či Kadeřábek, opět chytá Surovčík

Sledujeme online
Sparťanský obránce Filip Panák střílí první gól v duelu proti Baníku Ostrava.

Sparťanští fotbalisté dál usilují o snížení náskoku vedoucí Slavie, po remíze v Plzni hrají ve 24. kole nejvyšší soutěže s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

28. února 2026  17:07

Obchvat Havířova bude mít zpoždění, v ohrožení je i hřbitov

Projekt obchvatu Havířova je z pohledu rozvoje regionu strategický, protože...

Do problémů se dostávají přípravy obchvatu Havířova. Zaměstnanci krajského úřadu vrátili pracovníkům Ředitelství silnic a dálnic dokumentaci týkající se vlivu stavby na životní prostředí EIA.

28. února 2026  6:41

Stále máme budoucnost, hornictví není jen uhlí, říká děkanka ostravské fakulty

Premium
Děkanka Hornicko - geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické...

Historicky první děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké škola báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Hana Staňková vede nejstarší součást této vysoké školy už druhé volební období. Věří,...

27. února 2026

Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže

ilustrační snímek

Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí...

27. února 2026  12:43,  aktualizováno  16:39

Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli

Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince

Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci zneužili okamžiku, kdy muž upadl na ledu a zatímco se mu na oko snažili pomoci, ukradli mu mobilní...

27. února 2026  11:08

Ubývá fatálních střetů aut s lidmi. Chodci se naučili být vidět, hlásí odborníci

Nehoda v obci Běrunice, osobní vůz srazil chodce (6. prosince 2023)

Loni zemřelo v Moravskoslezském kraji při nehodách na silnici osm chodců. Polovina těchto nehod se stala za tmy a jedna za svítání, kdy ještě nebyla plná viditelnost. Ještě v minulém desetiletí...

27. února 2026  6:12

Mistrovství Evropy v curlingu zamíří na konci října do Ostravy

Čeští curleři v akci.

Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, na svém webu potvrdila mezinárodní...

26. února 2026  16:58

Demolice Slezanky v Opavě. Architekti kritizují nepřipravenost, město výtky odmítá

Nová historie Horního náměstí v Opavě se začala psát 9. února 2026 v 11.00...

Komunita architektů napříč republikou vyzvala Opavu ke změně postupu při přeměně historického jádra města. Opavská radnice tam bourá někdejší obchodní centrum Slezanka, nahradit jej má nová zástavba....

26. února 2026  15:39

V Ostravě léčili už tři lidi se záškrtem. Seniorku neochránilo staré očkování

Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci má kapacitu 24 lůžek. V pondělí...

Hned tři případy záškrtu řešili v posledních měsících lékaři Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato infekční nemoc v Česku téměř vymizela po zavedení povinného očkování v...

26. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:29

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.