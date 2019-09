Karvinské ghetto přišlo o čtrnáct domů, další využití plochy není jisté

Bourání šlo podle plánů majitele, společnosti Residomo, která už v lednu avizovala, že do konce letních prázdnin zmizí domy z ulic Mírová, Mládežnická, Havířská, V Nádvoří a Květinová.

„Práce skončily, komunikace byly řádně předány městu, nikde nenastal žádný problém,“ potvrdila mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz.

Residomo se rozhodlo vytipované vybydlené domy zbourat zejména kvůli jejich špatnému stavu a nízké obsazenosti.

Podle zástupce největšího soukromého vlastníka bytového fondu v Karviné nyní nastává správný čas diskutovat nad dalším využitím pozemků pod a v okolí zbouraných domů.

Město, které je majitelem větší části ploch v dotčené lokalitě, má až čtyři varianty, jak uvolněný prostor zužitkovat.

„Mohly by zde stát řadovky, také se uvažuje nad vznikem parku se sportovištěm a variantou je i vybudování zázemí pro řemeslníky a stavba kancelářských budov například pro IT firmy,“ uvedl mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček s tím, že město v lokalitě zároveň zvažuje možnost výstavby parkoviště pro návštěvníky nedaleké házenkářské haly.

„O variantách víme a jednáme. Jsme připraveni město podpořit, ale jednoznačné rozhodnutí nepadne přes noc. Důležitá pro nás bude využitelnost projektu,“ podotkla Kateřina Piechowicz za vlastníka zbylých pozemků.

Vše z promýšleného by mělo Karvinou reprezentovat lépe než poloprázdné zchátralé domy, které nedaleko budovy gymnázia stály donedávna. Zástupci karvinské radnice také zprávu soukromníka o bourání víceméně od samého počátku vítali.

„Je neekonomické a nehospodárné opravovat prázdné byty, jelikož si myslím, že by se do nich mohli stěhovat pouze sociálně slabí. Potažmo by tady vznikl další obchod s chudobou, a to my nechceme,“ řekl již na začátku roku primátor Karviné Jan Wolf.

Někteří skončili na ubytovně, další na ulici

Demolice čtrnácti domů se dotkla zhruba 150 nájemníků, z toho asi stovce nabídla společnost náhradní bydlení. Se zbylými, problémovými nájemníky se Residomo rozloučilo.

Podle obyvatelky „Osmistovky“, jak se lokalitě v části Nového Města mezi místními říká, nebylo ale zase tak těžké skončit v nemilosti pronajímatele.

„Moje máma žila v domě v Květinové ulici, který byl zbourán. Náhradní bydlení si musela najít sama jen proto, že neměla na zaplacení nedoplatku za vodu a dala si to na splátky. Majitel to už bral jako dluh. A vím o dalších lidech, kteří teď musí přespávat po Karviné někde u známých nebo jsou na ubytovně, či dokonce na ulici,“ uvedla Andrea Ferková.

Ať udělají areál pro děti, navrhuje obyvatelka

Mluvčí Residoma v reakci na to uvedla, že se nemůže vyjadřovat konkrétně k jednotlivým nájemníkům.

„Obecně ale platí, že když někomu vznikne dluh, vždy se snažíme s nájemníkem dohodnout na splátkovém kalendáři. Pokud vznikají někomu takto dluhy opakovaně, dlouhodobě a nemá vůli změnit přístup a být zodpovědný ke svým závazkům, pak je nám líto, ale s takovými lidmi se musíme rozloučit,“ dodala Piechowicz.

Podle obyvatelky „Osmistovky“ by nejlepší variantou za již zbourané domy byla výstavba nového bydlení nebo velký areál pro děti. „Když už ty domy zbourali, tak ať tady udělají alespoň něco pro děti. Vždyť si pořádně nemají kde hrát. Musíme chodit až do parku,“ dodala Andrea Ferková.

Bourání na „Osmistovce“ se v menším měřítku uskutečnilo i v minulých letech. K zemi šlo i několik tamních městských domů. V tuto chvíli mají bagry ve vyloučené lokalitě přestávku, majitelé zbylých nemovitostí další demolice v dohledné době nechystají.

Jak vypadalo bourání lokality letos v lednu