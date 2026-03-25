Dožene fotbalová korupční kauza karvinského primátora? Opozice mluví o rezignaci

  11:53
Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se ve středu bude zabývat rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci. Svolání mimořádného zastupitelstva ale zatím není v plánu. Primátor nedorazil na magistrát ani ve středu.
Primátor Karviné Jan Wolf. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů.

Karvinský radní a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO) se domnívá, že fungování společné koalice nebude korupční kauzou ohroženo.

„Je to velmi čerstvé, máme informace pouze takové, které jsou v médiích. Až bude možnost si o tom pohovořit, tak se můžeme rozhodovat, co dál. Osobně ctím presumpci neviny a na svolávání mimořádného zastupitelstva si myslím, že je brzo. Vzhledem k tomu, že se nejedná o politické selhání, ale může se jednat o nějaké jiné selhání, tak by to na místní komunální politiku nemělo mít žádný vliv, co se týče obsahu koaliční smlouvy,“ míní Gebauer.

Dodal, že situace se bude mezi koaličními partnery probírat na středeční radě města.

Svolání mimořádného zastupitelstva zatím nežádá ani opozice. Podle opozičního zastupitele Miroslava Hajdušíka (KSČM) má totiž svolání takového jednání svá pravidla a zákonné lhůty a fakticky by se tak konalo v obdobném termínu, jako je svoláno řádné zasedání, které se má uskutečnit 27. dubna.

„Takže bít tady na poplach je asi nesmysl. Pokud se to ale potvrdí, tak je jasné, že primátor ve funkci nemůže zůstat. Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému,“ řekl Hajdušík.

Podle něj by nejlepším řešením bylo, kdyby Wolf rezignoval sám. „Jinak by každé další rozhodnutí vedlo k tomu, že by ho občané mohli vnímat jako neseriózní,“ míní Hajdušík.

Pokud primátor nerezignuje a podobný návrh by ze strany koalice nezazněl ani na zasedání zastupitelstva, komunisté by návrh na hlasování o odvolání vznesli.

Komunisté v minulosti byli se sociálními demokraty ve vedení města, Hajdušíka kauza překvapila. „Znal jsem primátora jako čestného člověka a takto jsem ho i vnímal. Nečekal bych to, pokud se to stalo, je to asi nějaké jeho selhání,“ řekl Hajdušík. Domnívá se, že aféra bude mít negativní dopad na image města.

Primátor? Není tady. Město přebírá 1. náměstek

S Wolfem se už druhý den není možné spojit. Zatímco v úterý jeho mobilní telefon vyzváněl, ale nikdo hovor nebral, tak ve středu se neustále ozývá obsazovací tón. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové primátor na magistrát ani ve středu nepřišel.

„V tuto chvíli mimořádné zastupitelstvo neplánujeme, čekáme na výsledek vyšetřování. Kompetence v době nepřítomnosti primátora převzal jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM). Chod magistrátu není omezen, služby občanům jsou zajištěny v plném rozsahu. Všechny projekty pokračují beze změny,“ uvedla mluvčí.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Policie v úterý zadržela desítky lidí kvůli podezření z korupce a podvodů spojených se sázením na sportovní zápasy. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, která je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje.

Karviná je podezřelá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.

Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Mnoho lidí je už na turisty alergických, zní z návštěvníky přetížených Beskyd

Lysá hora v Beskydech je plná turistů.

Stovky tisíc lidí ročně si vyšlápne Lysou horu, nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. A zatímco pro turisty je výlet povyražením, pro obyvatele okolních obcí je takové množství návštěvníků často...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy

Odveta baráže v Karviné byla plná emocí. Něco si vysvětlovali i karvinský...

Na začátku března senzačně postoupili do semifinále českého poháru. Ve fotbalové lize i přes mizerné výsledky v jarní části nemají potíže se záchranou. Přesto se karvinští fotbalisté - a s nimi i...

24. března 2026  21:39

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Šest školáků z Havířova skončilo v nemocnici. Přiotrávili se léky od spolužáka

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Šest žáků sedmé třídy jedné z havířovských základních škol rozvezly dnes odpoledne sanitky do nemocnice. V době vyučování začali mít zdravotní potíže a jak vyšlo najevo, stalo se tak poté, co jim...

24. března 2026  18:33,  aktualizováno  18:55

Tady se setká Babiš s Ficem. Přípravy v Nové Horce začínají, svíčkovou uvaří studenti

Kastelán Kryštof Hyvnar před zámkem Nová Horka

Nečekané pozornosti se nyní dočkal barokní zámek v Nové Horce, místní části Studénky. Česká vláda Andreje Babiše si jej totiž vybrala pro společné zasedání s tou slovenskou Roberta Fica, které se...

24. března 2026  15:14

Plán na sarkofág padl. Sanaci haldy Heřmanice provedou jiným způsobem

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Sarkofág, který plánoval státní podnik Diamo, se na haldě Heřmanice v Ostravě stavět nebude. Sanace haldy bude pokračovat zejména budováním vzdušných oddělovacích stěn. Shodli se na tom zástupci...

24. března 2026  14:10

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille

Václav Varaďa

V posledních dnech se o tom výrazně spekulovalo, nyní informaci oficiálně potvrdil samotný klub. Václav Varaďa končí na střídačce extraligových Vítkovic už po čtrnácti měsících. Hokejisty z Ostravy...

24. března 2026  11:54

Třinec a neúspěšné přesilovky? Evergreen, mrzí Kovařčíka. Snad nám to začne padat

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi byl třinecký útočník Ondřej Kovařčík nejproduktivnějším hokejistou v semifinálové sérii Ocelářů s Hradcem Králové v roce 2018. V nynějším čtvrtfinále si zatím v...

24. března 2026  11:20

