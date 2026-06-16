Budeme bojovat dál, zní od karvinských fotbalistů. Primátor Wolf vinu odmítá

„Rozhodnutí etické komise je pro nás šokem a rozhodně s ním nesouhlasíme!“ stojí v prohlášení MFK Karviná, které je na klubovém webu. „Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme.“
Karvinský klub dostal navíc pokutu 10 milionů korun. Primátor Karviné Jan Wolf, který klub v minulosti zakládal, byl i jeho předsedou a stále se v něm, byť neoficiálně pohyboval, nesmí kvůli údajnému ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale. Zároveň dostal pokutu tři miliony korun. Tresty nejsou pravomocné.
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Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf
„S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ reagoval na rozhodnutí etické komise Jan Wolf. „Jsem přesvědčen, že řízení před Etickou komisí neproběhlo způsobem odpovídajícím závažnosti celé věci. Po celou dobu jsem upozorňoval, že souběh disciplinárního a trestního řízení zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby a že jakýkoli procesní krok může v důsledku úniků informací ze spisu ohrožovat mé postavení v obou probíhajících řízeních,“ pokračoval.
Využijeme práva na odvolání, zní z Karviné
Proti rozhodnutí se chtějí odvolat i zástupci karvinského klubu. „Každopádně jsme připraveni bojovat dál. S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k odvolací komisi FAČR,“ uvedli zástupci Karviné.
Podle nich je klub trestán za údajné jednání osoby, která v dané době klub nezastupovala, aniž by vůbec komise tuto osobu vyslechla. „Rovněž jsme od počátku upozorňovali na to, že etická komise FAČR vůbec není k projednání věci příslušná. Podle disciplinárního řádu proto mělo dojít k postoupení věci disciplinární komisi, to se ale nestalo. Pokud by trest nabyl právní moci, byl by pro klub v podstatě likvidační.“
Členové etické komise jsou přesvědčeni, že se zástupci Karviné pokusili v roce 2024 ovlivnit zápas s Českými Budějovicemi a barážová utkání s Vyškovem. „Jednalo se o disciplinární přečiny spáchané v souvislosti s utkáními v boji o udržení v nejvyšší soutěži,“ uvedli členové komise.
Co na vše říkají hráči a trenéři? Ti, s nimiž jsme hovořili, se slušně omluvili, že jsou v klubu smluvně vázáni a nemohou se k dané situaci vyjadřovat.
Jeden z karvinských příznivců po vítězství mužstva v MOL Cupu, domácím poháru, na sociálních sítích napsal: „Ano, bylo to super a nebýt toho všeho kolem MFK, bylo by to ještě lepší, hrála by se Evropa, to by byla paráda, výjezd někde do zahraničí, to by teprve byla událost pro MFK a fanoušky.“
Už tehdy, 20. května, bylo zřejmé, že Karvinským hrozí nejméně odečet bodů v příští prvoligové sezoně, a že si nezahrají evropské poháry, do nichž se prvenstvím v poháru probojovali. Představitelé Evropské fotbalové asociace UEFA vzhledem k trestu Karviné start ve svých soutěžích pravděpodobně zakážou. Místo nich by do nich prošel z pátého místa v lize Jablonec.
V plánu byl začátek přípravy
Karvinští jsou přesvědčeni, že členové etické komise nehleděli na důkazy ve prospěch klubu, které jim nabídli, že je ani neprověřili, a rozhodli uspěchaně. „Do pravomocného ukončení celého řízení se k případu nebudeme podrobněji vyjadřovat. Nadále pokračujeme v přípravách na nadcházející soutěžní ročník a budeme hájit zájmy klubu všemi dostupnými právními prostředky,“ píší Karvinští v prohlášení.
Začátek přípravy si naplánovali na příští týden. Leč kádr se jim rozpadá. Mimo jiné hned po sezoně odešly opory Pavel Kačor a Emmanuel Ayaosi do Slavie Praha, minulý týdne přišli o útočníka Luckyho Ezeha, jenž přestoupil do Zbrojovky Brno.
Hostování končí několika hráčům v čele se stoperem Sahmkoem Camarou a Albertem Labíkem. A pořád není jasné, zda zůstane trenér Marek Jarolím, jenž má několik nabídek.