Fotbalová Karviná přišla kvůli korupční kauze o hlavního sponzora

Darek Štalmach
  9:34
Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci. Do případu, který zasahuje také kluby v Moravskoslezském kraji, je zapleten i karvinský primátor Jan Wolf, přičemž hrozí vysoké tresty vězení.
Fotogalerie1

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s mladoboleslavským Lukášem Maškem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

V zatím poslední fotbalové aféře figuruje hned několik klubů z Moravskoslezského kraje. Vedle prvoligové Karviné je to druholigová Opava, třetiligový Vratimov nebo Hlučín hrající 4. ligu.

Ze sdělení Etické komise FAČR vyplývá, že v moravskoslezské větvi případu se objevuje minimálně 13 utkání s vazbou na kluby z kraje od března 2023 do února 2025. Pět zápasů se týká Opavy, tři Karviné a Vratimova a jeden Hlučína.

Případ už má i trestní rovinu, v níž podle vrchního státního zastupitelství hrozí tresty od čtyř až po více než 13 let vězení.

Dopady kauzy už zasáhly i vztahy klubů s partnery. Zareagovala například společnost OKD, dosavadní generální partner MFK Karviná.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

„Situace je natolik závažná, že OKD ukončila s klubem spolupráci,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí společnosti Barbora Černá Dvořáková.

Etická komise zahájila řízení také se SFC Opava kvůli podezření, že podle vyšetřování prostřednictvím místopředsedy představenstva klubu Martina Latky byly nabídnuty úplatky ve výši od 30 tisíc do 200 tisíc korun rozhodčímu.

Primátor v akci

U Karviné komise popisuje jak možný úplatek rozhodčím, tak podezření na nabídku 100 tisíc korun a příslib přestupu hráči Samuelu Šigutovi, který měl ovlivnit zápas s Českými Budějovicemi.

Situace na magistrátu

„Členové rady města se shodli, že není důvod ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Statutární město Karviná, jeho vedení ani magistrát nejsou účastníky probíhajícího řízení a úřad nebyl ze strany Policie ČR ani FAČR kontaktován. Vedení města nyní čeká na oficiální výsledky vyšetřování. Agendu primátora v době jeho nepřítomnosti plně převzal v souladu se zákonem o obcích 1. náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM),“ uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.

Stejnou částku a příslib přestupu pak měl karvinský primátor Jan Wolf, v té době předseda dozorčí rady MFK Karviná, podle Etické komise FAČR nabídnout i hráči Filipu Štěpánkovi, který měl ovlivnit ligovou baráž s Vyškovem v roce 2024.

Komise rovněž zahájila řízení s klubem Fotbal Club Vratimov kvůli podezření, že prostřednictvím tamního činovníka Daniela Černaje byly ovlivněny zápasy s Frenštátem, Opavou B a Bruntálem pro sázkové účely. Samotného Černaje fotbalové orgány řešit nemohou, není už členem asociace.

Fotbal Club Vratimov se tvrzením etické komise, která jej viní z ovlivnění zápasů, brání tím, že se jedná o jiný vratimovský klub, v němž Černaj v minulosti působil. „Odvoláváme se proti tomu u FAČR, protože on není naším členem, ani nikdy nebyl,“ vysvětlil sekretář klubu David Huser.

Zdůraznil, že třetí ligu ve Vratimově tehdy hrál jiný subjekt než dnešní zapsaný spolek, a právě s tím byl Černaj propojen. Podle Husera navíc nebyl členem spolku a klub nikdy neměl ani funkci sportovního ředitele, jak je uvedeno v oznámení Etické komise FAČR.

Černaj je jedním z lidí, kteří se v celé věci objevují opakovaně. Podle lidí, kteří znají místní poměry, představuje důležitou spojnici mezi více klubovými adresami.

„Černaj se v tom prostředí pohyboval dlouhodobě, i když formálně nemusel být vždy členem FAČR,“ uvedl znalec fotbalového prostředí v kraji, který si nepřál být jmenován. Redakce jeho identitu zná.

Ve spojení měl být Černaj rovněž s Pavlem Býmou, někdejším rozhodčím a manažerem, který je také v kauze vyšetřován. „Jejich spolupráce byla veřejným tajemstvím,“ řekl na adresu Černaje a Býmy zdroj iDNES.cz.

Přímé propojení obou mužů ale z dosud zveřejněných dokumentů etické komise nevyplývá.

Dožene fotbalová korupční kauza karvinského primátora? Opozice mluví o rezignaci

Stejně jako ve Vratimově se i v Opavě a Karviné od podezření z ovlivňování zápasů distancují. Karviná v oficiálním vyjádření uvedla, že „klub jako instituce se neúčastnil žádného jednání, které by směřovalo k ovlivňování utkání“.

Také Opava odmítla, že by na podobném jednání nesla podíl. „Klub důrazně trvá na zásadním rozlišení mezi případným jednáním jednotlivců a jednáním klubu jako instituce,“ stojí ve stanovisku SFC Opava.

24. března 2026
