U hranic vyskočili z kamionu čtyři cizinci, chytili je v Českém Těšíně

Informaci o podezřelém pohybu lidí přijali policisté v pondělí po poledni. Oznamovatel uvedl, že z kamionu, který zastavil poblíž státní hranice mezi Českou a Polskou republikou ve směru na Polsko, náhle vyskočilo několik lidí.



„Kamion řídil cizí státní příslušník,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Příslušníci odboru cizinecké policie se okamžitě pustili do pátrání. Čtyři muže tmavší pleti zakrátko objevili v okrajové části Českého Těšína, jen pár kilometrů od Chotěbuzi, kde je také zadrželi.



„Policisté osoby identifikovali a začali zjišťovat, zda mladíci na území naší republiky vstoupili oprávněně. Podle dosud zjištěných informací přijeli skutečně v návěsu kamionu. Když řidič zastavil, poškodili plachtu, vystoupili z nákladového prostoru a odešli směrem do vnitrozemí,“ popsala Štětínská.

Policisté zjistili, že muži by měli být ve věku 18 až 28 let a že jsou občany státu ve střední Asii. Čtveřice putovala do zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách.



„Zjistili jsme, že cizinci zažádali o mezinárodní ochranu v jiném státě a k nám vstoupili neoprávněně. Nyní budou tedy probíhat standardní úkony správního řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost, a to dle mezinárodní úmluvy, takzvaného Dublinského systému,“ dodala Štětínská.