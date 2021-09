Karviná má nový klimatizovaný babybox. Zatím na dluh, shání na něj peníze

Ačkoli ještě před čtrnácti lety panoval mezi částí lékařů, úředníků i politiků v kraji odmítavý postoj ke zřizování speciálních schránek pro anonymní, bezpečné a legální odkládání nechtěných novorozených dětí, první tři takzvané babyboxy začaly fungovat v roce 2008 v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku.



„Dnes už jsou babyboxy umístěny ve všech šesti okresních městech Moravskoslezského kraje a další dva ve větších městech regionu, a to v Třinci a v Havířově. Matky, které se dostaly do krizové situace, do nich dosud vložily 26 dětí. Jen ve výjimečných případech je později žádaly zpátky,“ uvedl Ludvík Hess, zakladatel babyboxů a předseda Nadačního fondu pro odložené děti Statim, který nabízí schránky bezplatně nemocnicím už šestnáct let.

Nejstarší schránky však potřebují obměnu. Například v Ostravě či Opavě, kde rodiče odkládají děti nejčastěji, fungují už několik let modernější babyboxy vybavené nejen vyhříváním, ale také klimatizací, aby odložené dítě mělo zajištěný teplotní komfort v mrazu i vedru.

Postupně se obměny dočkaly také další schránky a teď přišla na řadu jedna z posledních v regionu: babybox umístěný na budově lékárny Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. Jenže na něj zatím chybí peníze sponzorů.

Výroba a instalace přijde na 300 tisíc

„Karvinský babybox sloužil jedenáct let. Za tu dobu pomohl vstoupit do nového života třem děťátkům,“ uvedl Ludvík Hess, podle kterého již byla „bedýnka“ technicky zastaralá, proto se s nemocnicí domluvil na její výměně za babybox nové generace.

Ten už minulý týden dopoledne namontoval a poté rovnou spustil do zkušebního provozu tým výrobce Zdeňka Juřici.

„Babybox jako vždy věnujeme nemocnici darem, ale výroba a instalace každé bedýnky včetně vybavení stojí 300 tisíc korun. Vždy hledáme sponzory,“ řekl Hess.

V Moravskoslezském kraji to ale podle něj bývá trochu složitější, někdy vypomohou spíš pražští partneři. „Na karvinskou schránku nám zatím regionální dárci slíbili asi padesát tisíc korun, což stačí jen na pokrytí malé části nákladů. Ocenili bychom větší podporu,“ nastínil Hess s tím, že slavnostní otevření nového babyboxu plánují na neděli 19. září v poledne.

Odložená holčička přišla s novými rodiči

Peníze na nový babybox se pokusí pomoci sehnat i samotná nemocnice. „Chystáme se oslovit zástupce města i spřátelené soukromé subjekty, aby podpořili tuto dobrou myšlenku. Už proto, že náš babybox pomohl zachránit tři lidské životy, stojí za to, abychom si ho udrželi,“ uvedla mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji Věra Murínová

Nemocnice převzala z babyboxu do péče dva novorozence a jednu starší holčičku. „Barborka ví, že byla odložená, přišla se za námi podívat s novými rodiči v šesti letech. O starší holčičce nevíme nic. A rodiče chlapečka s ním přišli po roce,“ řekla staniční sestra novorozeneckého oddělení Markéta Kurovská.

Odpůrci babyboxů argumentovali hlavně tím, že anonymním odložením ztrácí dítě identitu a šanci poznat své kořeny i zdravotní stav rodičů. Nakonec ale zvítězil názor, že rozhodující je právo dítěte na život.