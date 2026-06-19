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Do vyhořelé textilky Karnola se vrátili někdejší mechanici, zprovoznili další stroj

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  6:53
Zpátky na „místě činu.“ Bývalí mechanici a seřizovači někdejší krnovské textilky Karnola Josef Vojkůvka, Rudolf Klimenko a Jiří Šurman dokončují obnovu požárem zničených textilních strojů v historicky cenné textilní dílně. Tamní stavy znají do poslední součástky, v Karnole pracovali celý život už od vyučení. A podařilo se jim zprovoznit další stroj.
Rudolf Klimenko natahuje nitě do tkalcovského stavu.

Rudolf Klimenko natahuje nitě do tkalcovského stavu. | foto: MÚ Krnov

Josef Vojkůvka (vlevo) a Jiří Šurman při obnově jedné ze součástí tkacího...
Josef Vojkůvka (vzadu) a Jiří Šurman při obnově tkacího stroje.
Rudolf Klimenko (vpravo) a Jiří Šurman při obnově tkacího stroje.
Bývalým karnoláckým mechanikům a seřizovačům se podařilo „rozchodit“ další...
27 fotografií

Do činnosti, která byla léta jejich každodenní pracovní náplní, se teď Josef Vojkůvka, Rudolf Klimenko a Jiří Šurman pustili znovu, ač jsou už v důchodu.

„Byla by škoda, aby stroje zůstaly poničené, tak jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Uvádíme do chodu další zařízení,“ vysvětlil Vojkůvka.

Trojice připravila další z tkalcovských stavů ke snování a obnovila jej tak, že by se na něm dalo opět pracovat. „Celý jsme jej rozebrali, komplet vyčistili, sestavili a uvedli znovu do chodu. Chybí už jen detaily,“ popsal Vojkůvka.

VIDEO: Ohořelé vzorníky z Karnoly se čistí od popela list po listu

Aby asi sto let starý tkalcovský stav mohl skutečně pracovat, potřebuje pohon 380 wattů, který v dílně vzorkovny textilky není. Do budoucna tam má vzniknout nová rozvodna elektřiny, která by to umožnila. Kdy to bude, však zatím nelze odhadnout.

„Povodeň odsunula plány města na alespoň občasné zpřístupnění dezinatury v areálu Karnoly na neurčito,“ objasnila mluvčí radnice Dita Círová.

Josef Vojkůvka (vlevo) a Jiří Šurman při obnově jedné ze součástí tkacího stroje.
Rudolf Klimenko natahuje nitě do tkalcovského stavu.
Josef Vojkůvka (vzadu) a Jiří Šurman při obnově tkacího stroje.
Rudolf Klimenko (vpravo) a Jiří Šurman při obnově tkacího stroje.
27 fotografií

Krnov byl v září 2024 z osmdesáti procent pod vodou a stále se pracuje na obnově postižených částí města, což se týká i povodní poškozeného nedávno opraveného vnějšího prostoru továrny. Rozvojové projekty prozatím musejí počkat.

Zachovat a předat vše, na co si vzpomínají, se tak prozatím snaží někdejší zaměstnanci továrny. „Ještě se vrátíme v srpnu. Pomůžeme bývalé vedoucí dezinatury Jitce Navrátilové,“ avizoval Vojkůvka. V plánu mají opravu původních regálů, kde pak budou vystavené původní předměty z dílny.

Textilka, která je národní kulturní památkou a v níž mělo vzniknout textilní muzeum, vyhořela v prosinci 2017. Popelem lehla její nejvzácnější část, dílna vzorkovny, která byla zachovaná, jako by se tam zastavil čas: navinuté nitě ve funkčních strojích, vzorníky v regálech, diplomy na stěnách, rozložené účetní knihy.

V Krnově hořela někdejší textilka Karnola, škody půjdou do milionů

Trojice zmíněných mužů poprvé zamířila k poškozeným tkalcovským stavům, takzvaným švábkám (žakárové tkalcovské stavy Schwabe – pozn. red.), v lednu 2022 při přípravě dílny pro její stavební obnovu. Nahrubo je očistili a pomáhali zabednit, aby se strojům během prací nic nestalo.

Na jaře následujícího roku většinu strojů vyčistili a rozpohybovali, obnovili i člunky a cívky, na něž navinuli nitě. Teď se vrátili, aby dokončili zbytek. Letos ještě v dílně přibudou dokumenty, očištěné součástky a další předměty, které se po požáru podařilo zachránit.

5. ledna 2018
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